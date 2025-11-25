Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh vừa cứu sống một ca bệnh nguy kịch. Tối 19/11, bệnh nhân P.D.T. (53 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng kéo dài, sốt cao liên tục, tiêu chảy, không đáp ứng với kháng sinh thông thường.

Theo lời người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân đi uống bia và ăn thịt ếch, vịt. Ngay tối hôm đó, ông bắt đầu đi ngoài, tình trạng tiêu hóa ngày càng xấu đi kèm sốt cao kéo dài.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Sau khi được tiếp nhận tại Khoa Nội Tiêu hóa, ông T. nhanh chóng rơi vào trạng thái huyết áp tụt sâu, không cải thiện dù đã hồi sức tích cực. Trước nguy cơ sốc nhiễm khuẩn tiến triển, bệnh nhân được chuyển gấp lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Tại đây, sau khi đánh giá toàn diện, bác sĩ chẩn đoán ông T. bị sốc nhiễm khuẩn nghi do vi khuẩn đường ruột. Các chỉ số sinh tồn cho thấy tình trạng suy đa cơ quan đang hình thành.

Bệnh nhân được chỉ định lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh phổ rộng, đồng thời tiến hành xét nghiệm phân lập vi khuẩn gây bệnh bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh dương tính với vi khuẩn Salmonella Typhi - tác nhân gây bệnh thương hàn. Ngay lập tức, ông T. được chuyển sang khu vực cách ly, đồng thời người nhà được hướng dẫn kỹ lưỡng về quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là quản lý chất thải y tế nhằm ngăn ngừa lây truyền bệnh trong môi trường bệnh viện.

BS.CKII Ngọc Văn Lơ, Khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết: "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, huyết áp không đo được, mạch yếu, có dấu hiệu suy đa cơ quan. Chúng tôi đã tiến hành lọc máu, phối hợp kháng sinh và chăm sóc tích cực liên tục. Sau 4 ngày, bệnh nhân đã ổn định, không còn sốt, đại - tiểu tiện bình thường, các chỉ số sinh tồn cải thiện rõ rệt".