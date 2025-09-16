Anh L.S (30 tuổi, quê Tuyên Quang) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt kéo dài, khó thở. Ban đầu, anh được chẩn đoán viêm phổi và điều trị bằng kháng sinh nhưng không đáp ứng. Kết quả X-quang cho thấy tổn thương phổi, chỉ số viêm tăng và có vết thương ngoài da vùng cẳng chân khi làm việc trong chuồng lợn.

Anh S. được chuyển tới Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng suy hô hấp nặng, rối loạn đông máu, da xuất huyết, phù nề quanh mắt, giảm tiểu cầu nghiêm trọng

Qua thăm khám toàn thân, bác sĩ phát hiện một vết loét đặc trưng của sốt mò ở vùng bìu - vị trí kín đáo dễ bị bỏ qua. Đây chính là căn cứ giúp xác định đúng nguyên nhân và điều chỉnh hướng điều trị. Sau khi được điều trị bằng thuốc đặc hiệu, tình trạng bệnh nhân cải thiện nhanh chỉ sau 1-2 ngày, các chỉ số huyết học ổn định, không cần can thiệp hồi sức xâm lấn.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Thạc sĩ, bác sĩ Đồng Phú Khiêm - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện cho biết, sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây qua vết đốt của ấu trùng mò - loài côn trùng nhỏ, thường sống ở bụi rậm, vườn rẫy, nơi ẩm thấp.

Khi bị đốt, người bệnh thường không cảm thấy rõ đau ngứa nhưng vi khuẩn sẽ âm thầm xâm nhập máu. Vết loét hoại tử nhỏ, thường ở bẹn, ngực, bụng dưới hoặc sau gáy, là dấu hiệu quan trọng để nhận diện bệnh. Do nằm ở vị trí kín và không gây đau, dấu hiệu này rất dễ bị bỏ qua nếu không thăm khám kỹ.

Theo bác sĩ Khiêm, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng thuốc, bệnh nhân thường hồi phục nhanh, chỉ sau 24-48 giờ và không cần các biện pháp hồi sức nâng cao. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, bệnh có thể gây suy đa tạng, viêm não, tổn thương gan nặng, tràn dịch đa màng, thậm chí tử vong - đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền.

Để phòng bệnh, khi làm việc nông nghiệp nên cần mặc quần áo dài tay, đi ủng khi lao động ngoài trời; vệ sinh cơ thể sau khi làm việc; đi khám sớm nếu có sốt cao không rõ nguyên nhân kéo dài trên 5 ngày.

