Sau chấn thương gân gót chân trong lúc chơi pickleball, nam diễn viên Trương Minh Cường (47 tuổi - từng được khán giả ví như "Jang Dong Gun Việt Nam") đã được các bác sĩ tại một cơ sở y tế tư nhân ở TPHCM phẫu thuật thành công. Hiện sức khỏe của anh ổn định, phục hồi tốt và chuẩn bị bước vào giai đoạn vật lý trị liệu.

Tai nạn xảy ra khi anh đang thi đấu pickleball. Trong lúc cố cứu một cú đánh ở cuối sân, nam diễn viên bỗng cảm giác "chân không còn nhấc lên được" rồi ngã quỵ xuống.

Tại bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa II Lê Vũ Bảo, Khoa Ngoại Tổng hợp (người điều trị trực tiếp cho nam diễn viên) đã tiến hành thăm khám, xét nghiệm và chụp MRI. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị đứt hoàn toàn gân gót chân, một chấn thương thường gặp ở người chơi thể thao có cường độ vận động mạnh.

Diễn viên Trương Minh Cường.

Bác sĩ Bảo cho biết, trong quá trình phẫu thuật, phát hiện gân gót của bệnh nhân đứt khoảng 6cm - vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh, ê-kíp đã cắt lọc, làm sạch vùng gân và tiến hành khâu nối. Sau khâu, gân kết nối tốt, cổ chân gấp duỗi bình thường. Để bảo vệ vết khâu, bác sĩ cố định chân ở tư thế chùn, cổ chân duỗi và mang nẹp tăng cường. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân phục hồi ổn định. Sau ba ngày điều trị, sức khỏe và tinh thần của nam diễn viên tiến triển tích cực.

Theo bác sĩ, sau phẫu thuật, bệnh nhân cần kiên nhẫn tập luyện và phục hồi chức năng; quá trình vật lý trị liệu thường kéo dài khoảng 6 tháng trước khi có thể vận động và chơi thể thao trở lại.

Nam diễn viên đã phụ hồi dần sức khỏe. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, pickleball mang lại nhiều lợi ích vượt trội về thể chất, tinh thần và xã hội, phù hợp với mọi lứa tuổi. Cường độ luyện tập giúp nhịp tim đạt 70% tối đa (110-140 nhịp/phút), cải thiện sức bền tim phổi, tăng cường tuần hoàn máu và giảm 12% nguy cơ bệnh tim mạch.

Môn thể thao này còn giúp nâng cao sức mạnh cơ, cải thiện mật độ xương, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương. Các chuyển động đa dạng giúp tăng tính linh hoạt, thăng bằng, phối hợp tay - mắt và phản xạ nhanh nhạy.

Pickleball được nhiều người yêu thích nhờ kích thích tiết endorphin, giảm lo âu hiệu quả, giải phóng căng thẳng. Đặc biệt khi chơi đôi, giúp xây dựng mối quan hệ, giảm cô đơn và nguy cơ trầm cảm.

Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh sự phổ biến của pickleball cũng kéo theo nguy cơ chấn thương. Các vấn đề thường gặp như bong gân, căng cơ, viêm gân do lặp lại động tác. Nặng hơn, người chơi có thể bị rách dây chằng chéo, rách chóp xoay vai, khuỷu tay quần vợt, thoát vị đĩa đệm (do cúi/xoay người quá mức) hoặc té ngã trên sân gây gãy xương.

