Cùng tội danh "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", bị cáo Trần Phan Vũ Thanh (36 tuổi, quê An Giang) lãnh 16 năm tù; hai đồng phạm Nguyễn Khánh Vĩ (25 tuổi, quê An Giang) và Dương Thúy Ái (31 tuổi, quê An Giang) lần lượt lãnh 15 và 12 năm tù.

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2023, Zhao Xin rủ Thanh tìm người Trung Quốc giàu có tại tỉnh Bình Dương (cũ) để bắt cóc. Mục tiêu là ông Zhou Gao Ming, giám đốc một công ty tại Khu công nghiệp Tân Bình.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VH

Tối 20/12/2023, nhóm đối tượng bám theo xe ông Ming khi nạn nhân rời quán ăn. Thanh giả danh công an yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn rồi dùng roi điện khống chế nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng đưa ông Ming về một nhà xưởng do Ái thuê để giam giữ. Nhóm này ép nạn nhân gọi điện cho đồng nghiệp mang 4,5 tỷ đồng đến chuộc.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương (cũ) đã phối hợp với gia đình nạn nhân lên phương án giải cứu.

Chiều 21/12/2023, Zhao Xin yêu cầu người nhà ném tiền xuống đất tại một khu dân cư bỏ hoang. Khi đối tượng đến nhận tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.