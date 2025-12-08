Ngày 8/12, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thông (29 tuổi, quê Gia Lai) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, Công ty CP Thương mại dịch vụ Neo Start (Công ty Neo Start) do Thông làm đại diện pháp luật không phải là đơn vị phân phối hay cộng tác viên phân phối dự án Masteri Center Point tại TP Thủ Đức (cũ). Tuy nhiên, Thông vẫn mời chào bà Trần Thanh H. mua căn hộ tại Block C với giá hơn 5,1 tỷ đồng, dù căn hộ này đã được bán cho người khác trước đó.

Khi bà H. đồng ý mua, Thông yêu cầu bà đặt giữ chỗ, ký hợp đồng và nộp tiền cọc với tổng số tiền gần 720 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản Công ty Neo Start, bà H. không thể liên lạc được với Thông. Nghi ngờ bị lừa, bà tìm hiểu thì mới biết căn hộ Thông bán cho bà đã được bán trước đó từ lâu.

Bị cáo Võ Văn Thông. Ảnh: TP

Trước đó, từ tháng 10–11/2023, khi còn làm nhân viên tư vấn bán xe ô tô tại Công ty City Auto, Thông tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Neo Start để ký hợp đồng mua bán xe với 5 khách hàng. Tuy nhiên, sau khi thu hơn 3,9 tỷ đồng của khách, Thông không nộp về Công ty City Auto. Đến ngày nhận xe, khách hàng mới bàng hoàng khi công ty thông báo họ chưa thanh toán theo hợp đồng đã ký.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Thông khai toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị cáo dùng vào việc tiêu xài cá nhân và đầu tư ngoại hối thông qua sàn giao dịch Tickmill.com (một trang web ảo) và đã bị thua lỗ.