Ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an xã Tháp Mười truy bắt nhanh 6 đối tượng cướp tài sản chỉ sau 24 giờ gây án.

Sáu nghi phạm gồm: Đỗ Văn Trên (45 tuổi), Võ Tấn Lộc (23 tuổi), N.T.T. (16 tuổi), Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh – cùng 18 tuổi.

Nghi phạm Đỗ Văn Trên đã bị công an bắt giữ. Ảnh: Thanh Mỹ/ Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10, Đỗ Văn Trên mượn 1,4 tỷ đồng của ông Trần Văn Th. (ngụ xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) để đáo hạn ngân hàng.

Khi đến thời hạn nhưng không có tiền trả, Trên gọi điện rủ 5 nghi phạm nói trên bàn kế hoạch bắt cóc ông Th. và đưa về căn nhà thuê tại xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp).

Ngày 22/11, Trên hẹn ông Th. ra quán nhậu để trả nợ, nhưng thực chất là dàn cảnh để nhóm đối tượng tấn công, bắt giữ chủ nợ. Tuy nhiên, kế hoạch bắt cóc bất thành.

Sau đó, nhóm này cướp chiếc xe máy của ông Thanh rồi bỏ trốn về hướng tỉnh Tây Ninh.

Công cụ, phương tiện của các đối tượng. Ảnh: Thanh Mỹ/ Công an Đồng Tháp

Từ trình báo của bị hại, Phòng CSHS Công an Đồng Tháp nhanh chóng vào cuộc điều tra, phối hợp với Công an xã Tháp Mười truy bắt được 6 đối tượng.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, công cụ và phương tiện gây án gồm: súng điện, bơm kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, 2 xe máy và 1 ô tô. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu hồi kịp thời chiếc xe máy của bị hại.

Công an đã tạm giữ hình sự 6 nghi phạm nói trên để phục vụ công tác điều tra.