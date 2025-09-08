Ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ Huang Shaoning (54 tuổi, quê tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp.

Theo điều tra ban đầu, Huang Shaoning đi cùng với một đồng phạm cũng là người Quảng Tây, Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gần Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Huang Shaoning. Ảnh: Công an Quảng Trị

Sau khi nhập cảnh, hai đối tượng di chuyển vào Quảng Trị bằng xe máy mua tại Lạng Sơn. Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người trông coi bảo vệ, các đối tượng đi đến các nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đột nhập, cạy phá két sắt lấy tiền và tài sản.

Từ tháng 3-8/2025, Huang Shaoning cùng đồng phạm đã gây ra 4 vụ trộm với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Huang Shaoning đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này cho biết, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đi lang thang thấy chỗ nào sơ hở thì đột nhập để trộm cắp tài sản.

Thiếu tá Hoàng Trung Thành, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, các đối tượng người nước ngoài chủ yếu đi theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam. Sau đó đến các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty, nơi có khuôn viên rộng, ít người bảo vệ để tìm sơ hở, đột nhập.

Sau khi đột nhập, đối tượng sử dụng các dụng cụ, thanh sắt cứng để cạy phá két sắt chiếm đoạt tiền và các tài sản khác rồi tẩu thoát về nước, khi tiêu xài hết số tiền rồi mới quay ngược lại Việt Nam để tiếp tục trộm cắp.

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập, cạy phá két sắt trên địa bàn và các tỉnh lân cận khác.

Đồng thời, tổ chức xác minh lý lịch và truy bắt nghi phạm còn lại là Huang Shaoxiong.