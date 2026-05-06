Chiều 6/5, Công an phường Tân Phước phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong khuôn viên nhà thờ.

Nơi phát hiện người đàn ông tử vong. Ảnh: ND

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm sấp dưới chân tháp chuông trong khuôn viên giáo xứ H.S. (ấp Hải Sơn, phường Tân Phước).

Người này mặc đồng phục của một công ty, bên cạnh có đôi dép. Cách vị trí phát hiện thi thể không xa có một xe máy mang biển số 72E1 nghi là của người này.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.