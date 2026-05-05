Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Nhựt (SN 2006, trú phường Tam Thắng), Nguyễn Quốc Chỉnh (SN 2004) và Lê Phú Thành (SN 2007, cùng trú phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an đọc lệnh tạm giữ các đối tượng Phan Văn Nhựt, Lê Phú Thành và Nguyễn Quốc Chỉnh. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an phường Tam Thắng vào cuộc xác minh vụ việc một nam thanh niên bị nhóm đối tượng đi xe máy áp sát, dùng mũ bảo hiểm tấn công khi đang lưu thông trên địa bàn phường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Nhựt đã rủ Chỉnh và Thành tham gia đánh anh V.N.T. (SN 2006, trú phường Tam Thắng).

Khoảng 15h20 ngày 1/5, khi phát hiện anh T. điều khiển xe rời khỏi nơi làm việc, nhóm đối tượng đã bám theo.

Khi đến khu vực đường Lê Lợi (phường Tam Thắng), Chỉnh điều khiển xe áp sát để Nhựt dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân, đồng thời Chỉnh dùng chân đạp vào xe khiến anh T. té ngã xuống đường.

Các đối tượng tiếp tục quay lại truy đuổi và thêm một lần tấn công nạn nhân khi đang di chuyển, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra đưa các đối tượng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera hành trình của phương tiện lưu thông phía sau ghi lại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Công an phường Tam Thắng đã truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.