Chiều 3/7, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hà Nam, Bí thư xã Nội Bài (TP Hà Nội), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng K.T. trên đường 2.

Khu vực xảy ra vụ cướp. Ảnh: T.N.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 3/7, một nam thanh niên bất ngờ xông vào tiệm vàng K.T. trên đường 2, xã Nội Bài để cướp tài sản. Nhân chứng cho biết đối tượng hành động manh động, khiến nhiều người hoảng sợ.

Phát hiện vụ việc, những người có mặt tại tiệm vàng hô hoán và trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức truy bắt nghi phạm.

Theo ông Nguyễn Hà Nam, ngay sau khi gây án, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.