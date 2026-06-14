Ngày 14/6, Công an xã Long Hải (TPHCM) cho biết, liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể thiếu niên 14 tuổi tại khuôn viên tầng 4 của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Quang Hưng

Theo cơ quan công an, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Viện KSND khu vực 12 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời trích xuất camera tại nhiều khu vực bên trong Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để phục vụ điều tra.

Các lực lượng chức năng đang tập trung xác minh, làm rõ bản chất vụ việc trên tinh thần khách quan, chính xác và đúng quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết, bình luận có thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan đến vụ việc.

Công an xã Long Hải khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được xác thực. Hành vi phát tán thông tin xuyên tạc không chỉ gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra mà còn vi phạm Luật An ninh mạng, sẽ bị xử lý nghiêm tùy theo mức độ vi phạm.

Thi thể nam thiếu niên tại hiện trường. Ảnh: N.L

Trước đó, khoảng 12h10 ngày 10/6, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể đang phân hủy tại khu vực bên ngoài khuôn viên tầng 4 của bệnh viện.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ phong tỏa hiện trường, báo cáo lãnh đạo bệnh viện và trình báo cơ quan công an.

Đến khoảng 16h cùng ngày, cơ quan công an đã liên hệ được với người thân nạn nhân và mời đến nhận dạng. Nạn nhân được xác định là em N.V.H. (14 tuổi, trú tại xã Long Hải).

Theo thông tin gia đình cung cấp, em H. đã rời khỏi nhà ngày 2/6 và mất liên lạc từ đó.