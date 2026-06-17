TPHCM:

Ngày 17/6, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đang phối hợp xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong. Ảnh: H.G

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông tử vong trước số nhà 98 Lê Lai, nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa trên chiếc xe lăn 3 bánh tự chế dành cho người khuyết tật.

Qua kiểm tra bước đầu, nạn nhân khoảng 60 tuổi, da ngăm đen, cao khoảng 1,6m. Thời điểm được phát hiện, người này mặc quần đùi màu đen, áo sơ mi sọc ca rô và áo khoác màu đen.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Vũng Tàu đề nghị nếu ai có thông tin liên quan hoặc là người thân của nạn nhân, liên hệ đơn vị để phối hợp giải quyết.