Ông Graham Barratt với các rau củ khổng lồ. Ảnh: GRW

Với hầu hết mọi người, một củ tỏi lớn, một quả đậu dài hay một cây mướp khổng lồ có thể chỉ là những điều thú vị trong khu vườn. Nhưng với Graham Barratt, những nông sản vượt kích thước thông thường lại là mục tiêu để chinh phục.

Người đàn ông 67 tuổi tên Graham Barratt đến từ Gloucestershire (Anh) đã dành nhiều năm thử nghiệm các giống cây và phương pháp chăm sóc để tạo ra những loại rau củ đủ sức lập kỷ lục thế giới, theo GRW.

Graham Barratt đã có nhiều năm trồng rau, nhưng niềm đam mê với những loại khổng lồ bắt đầu hơn 1 thập kỷ trước. Lúc đó, ông chuyển sang trồng cây tại một trang trại cộng đồng và được sử dụng nhà kính lớn.

Để trồng một loại rau củ khổng lồ, chỉ có đất tốt và tưới nước đều đặn là chưa đủ. Barratt phải theo dõi cây rất cẩn thận, lựa chọn giống phù hợp và tạo điều kiện để cây tập trung tối đa nguồn dinh dưỡng vào một quả hoặc củ.

Graham Barratt cùng quả bí ngô nặng 465,5kg. Ảnh: SWNS

Những nỗ lực đó đã mang lại hàng loạt thành tích đáng chú ý.

Năm 2025, ông Barratt lập nhiều kỷ lục thế giới với các loại rau củ khác nhau. Trong số đó có quả mướp nặng 2,82kg, quả mướp dài 1,699m, quả đậu Hà Lan dài 180mm.

Điều đặc biệt ở Barratt là ông không chỉ tập trung vào một loại cây. Danh sách những loại rau củ mà ông theo đuổi trải dài từ bí, đậu, mướp cho tới tỏi tây và cần tây. Mỗi loại đặt ra một bài toán khác nhau, buộc người trồng phải tìm hiểu đặc tính sinh trưởng và điều chỉnh phương pháp chăm sóc.

Graham Barratt dùng xe đưa quả bí ngô đến cuộc thi. Ảnh: SWNS

Niềm đam mê ấy tiếp tục được thể hiện vào tháng 7/2026, khi ông Barratt lập kỷ lục thế giới với củ tỏi tây có đường kính 19cm, nặng 1,75kg.

Ông cho biết hành trình trồng những loại trái cây và rau củ khổng lồ đi kèm với rất nhiều căng thẳng và thách thức.

"Tôi hơi lo lắng trong giai đoạn cuối của quá trình sinh trưởng. Một gia đình chuột chũi đến làm tổ dưới rễ cây. Sau khi chuột chũi rời đi, một vài con hươu xuất hiện vào sáng sớm và ăn lá", ông chia sẻ.

Mỗi mùa trồng trọt là một lần thử nghiệm. Một thay đổi nhỏ về giống, dinh dưỡng, nước hoặc môi trường có thể quyết định cây đạt kích thước bình thường hay trở thành một ứng viên kỷ lục.

“Tôi giống như một huấn luyện viên bóng đá, luôn tập trung vào những ‘cầu thủ’ tốt nhất của mình", ông nói.

Mới đây, ông giới thiệu quả bí ngô nặng 465,5kg tại cuộc thi rau củ khổng lồ thường niên ở Anh, theo Mail. Ông phải tốn rất nhiều công sức mới mang quả bí ngô đến được nơi tổ chức và hy vọng sẽ tiếp tục lập được nhiều kỷ lục thế giới mới.