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Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai; tạm trú phường Thủ Đức, TPHCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, lúc 5h30 ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp nhận thông tin về một vụ đột nhập, dùng súng khống chế gia chủ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường An Khánh.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Khánh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng truy xét.

Đến 9h cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ thành công Nguyễn Tuấn Anh.

Nhiều lần đi khảo sát khu vực nhà nạn nhân

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do đầu tư tiền ảo thất bại dẫn đến nợ nần khoảng 1,3 tỷ đồng, Tuấn Anh nảy sinh ý định đi cướp. Qua mạng xã hội, đối tượng thấy nạn nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh về nhà ở, phương tiện và cuộc sống giàu có nên đã đưa vào "tầm ngắm".

Để thực hiện kế hoạch, Tuấn Anh chuẩn bị 2 khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn, nhiều lần đi khảo sát khu vực nhà nạn nhân và thuê xe ô tô làm phương tiện tẩu thoát.

Tối 7/9, nghi phạm lái xe đến gần nhà nạn nhân, đậu ở khu vực không có camera giám sát và tính tiếp cận theo đường sông, nhưng do thấy chưa thuận lợi nên rút lui. Tối 8/9, Tuấn Anh tiếp tục quay lại ẩn nấp rình rập.

Khoảng 0h30 rạng sáng 9/9, Tuấn Anh leo tường rào đột nhập vào trong, chờ gia chủ ngủ say rồi cầm súng đi qua các phòng tìm kiếm tài sản. Khi bị gia đình phát hiện, nghi phạm dùng súng uy hiếp, yêu cầu mở két sắt.

Trong lúc thương lượng, thuyết phục đối tượng, lợi dụng phút sơ hở của kẻ cướp, các thành viên trong gia đình đã mạo hiểm tháo chạy ra ngoài tri hô và báo cơ quan chức năng.

Bị động, Tuấn Anh nổ súng bắn tìm đường tẩu thoát khiến một người trong gia đình bị thương nhẹ, đối tượng chưa kịp chiếm đoạt tài sản.

Khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng rulo, 14 viên đạn và 5 vỏ đạn. Kết quả giám định bước đầu xác định 2 khẩu súng rulo và 3 viên đạn chì là vũ khí quân dụng.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc số súng đạn trên để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.