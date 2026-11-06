Hơn 2 tháng qua, cứ vào cuối tuần, 2 người đàn ông ở Gia Lai lại vác máy, dao rựa đi phát quang bụi rậm, dọn cỏ dại, giành lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

Di chuyển 200km về dọn vỉa hè cho người đi bộ

Trong khi nhiều người dành ngày nghỉ để sum họp gia đình, anh Nguyễn Thành Phát (SN 1988, phường Hội Phú) và anh Võ Vĩnh Triều (SN 1988, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) lại mang máy cắt cỏ, dao rựa đi phát quang bụi rậm, dọn dẹp vỉa hè. Công việc vất vả, không thù lao và tiềm ẩn nguy hiểm nhưng cả hai vẫn mong muốn góp sức làm đẹp phố phường.

Cỏ dại và cây cối mọc um tùm, lấn chiếm hết lối đi trên vỉa hè. Ảnh chụp chiều 25/10 tại khu quy hoạch đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú

“Do làm việc ở Gia Lai nên tôi tranh thủ dọn dẹp vào cuối tuần. Cuối tháng 8/2026, tôi mua dao chặt, cưa tay, cuốc, cào, xẻng để thực hiện công việc. Tuy nhiên, cây dại mọc quá nhiều nên phải mua thêm máy cắt cỏ. Khoảng 1 tháng sau, anh Võ Vĩnh Triều ngỏ ý cùng tham gia”, anh Phát nói.

Dù làm việc tại Đắk Lắk, cách nhà khoảng 200km, anh Triều vẫn tranh thủ trở về Gia Lai vào dịp cuối tuần để đồng hành cùng anh Phát.

“Tôi thấy việc làm của anh Phát rất ý nghĩa nên cứ vào cuối tuần, tôi lại tranh thủ bắt xe về Gia Lai để cùng anh Phát dọn dẹp, trừ khi bận việc công ty hoặc mưa lớn”, anh Triều nói.

Có những bụi cây lâu năm, cành lá vươn cao, đan xen chằng chịt. Ảnh chụp chiều 25/10 tại khu quy hoạch đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú

Hai người chủ yếu cắt cỏ, phát quang cây bụi, thu dọn đất cát, rác thải và khơi thông cống thoát nước. Nhiều bụi cây lâu năm, cành lá đan xen chằng chịt khiến cả hai phải hợp sức mới đưa được ra khỏi vỉa hè.

Những ngày mưa, đất bùn nhão nhoét, quần áo lấm lem khiến việc dọn dẹp thêm vất vả. Ngày nắng, mồ hôi ướt đẫm, nhưng điều khiến hai người lo ngại hơn cả là nguy cơ bị thương bởi mảnh chai vỡ, kim tiêm hoặc gặp rắn rết trong bụi rậm.

Bụi cây to và nặng, cả hai phải hợp sức mới kéo được ra khỏi vỉa hè. Ảnh chụp chiều 25/10 tại khu quy hoạch đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú

“Tôi từng bị mảnh chai thủy tinh xuyên qua ủng, cứa sâu vào chân. Vết thương phải khâu 3 mũi và mất nửa tháng mới có thể tiếp tục công việc”, anh Phát thông tin.

Lan tỏa làm đẹp phố phường

Sau hơn 2 tháng triển khai, dù nhiều hôm trời mưa, 2 anh đã phát quang, dọn dẹp được 4 tuyến đường trong khu quy hoạch ở đường Lý Nam Đế với tổng chiều dài khoảng 2km. Dù vất vả, cả hai rất vui vì sau mỗi lần dọn dẹp, vỉa hè dần thông thoáng, sạch sẽ, người dân có thêm không gian đi bộ an toàn.

Vỉa hè trước và sau khi được phát quang, dọn dẹp tại khu quy hoạch đường Lý Nam Đế. Ảnh chụp chiều 25/10 tại khu quy hoạch đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú

Bà Ngô Thị Phương (SN 1976), chủ khách sạn cạnh nơi hai anh dọn dẹp, cho biết lâu nay thấy có người chặt cây, quét dọn nhưng không hiểu làm gì. Hỏi thăm, bà mới biết hai người tự bỏ công sức làm sạch đường phố.

“Đây là việc làm rất ý nghĩa. Mong rằng có nhiều nhóm thanh niên như vậy để góp phần làm đẹp phố phường”, bà Phương chia sẻ.

Sau khi được dọn dẹp, đoạn đường trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Ảnh chụp sáng 3/11 tại khu quy hoạch đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú

Là người thường xuyên đưa cháu đi chơi và đi bộ thể dục tại đây, ông Hoàng Trọng Long (65 tuổi, trú tổ 5, phường Hội Phú) cho biết: “Trước kia, cây cối lấn hết vỉa hè, buộc người đi bộ phải xuống lòng đường. Từ khi được dọn dẹp, người dân và trẻ em đi lại thuận tiện, an toàn hơn, không còn phải lo va chạm với xe cộ. Việc làm của hai anh rất tốt, có ý nghĩa lớn và cần được lan tỏa”.

Trong quá trình dọn dẹp, hai anh nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của người dân.

“Thấy chúng tôi làm việc vất vả, có người ngỏ ý muốn hỗ trợ tiền nhưng chúng tôi kiên quyết từ chối...”, anh Phát chia sẻ.

Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND phường Hội Phú nhận xét, việc làm của anh Nguyễn Thành Phát và anh Võ Vĩnh Triều rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng và tình yêu đối với nơi mình sinh sống.

Một trong 4 đoạn đường sau khi được dọn dẹp. Ảnh chụp sáng 3/11 tại khu quy hoạch đường Lý Nam Đế, phường Hội Phú

Theo ông Định, dù không phải trách nhiệm hay công việc được giao, hai anh vẫn tự nguyện bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để phát quang cây cối, dọn dẹp vỉa hè, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, tạo không gian đi bộ thông thoáng, an toàn cho người dân.

“Việc làm này xuất phát từ sự tự giác, không vụ lợi, không nhận hỗ trợ vật chất. Đây là hành động thiết thực, có ý nghĩa lan tỏa, góp phần khơi dậy tinh thần chung tay xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Mong rằng những việc làm tích cực như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng trong cộng đồng”, Chủ tịch UBND phường Hội Phú nhấn mạnh.