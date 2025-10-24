Ngày 24/10, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện ca ghép gan thành công cho bệnh nhân L.Đ.T (58 tuổi, ngụ TPHCM) - người từng tuyệt vọng xin bác sĩ cho về quê "chờ chết".

Theo đó, ông T. mắc xơ gan do viêm gan B suốt 4 năm. Bệnh diễn tiến nhanh với các biến chứng nặng: cổ trướng kháng trị, xuất huyết tiêu hóa, giãn tĩnh mạch thực quản, phù toàn thân, loét đường tiêu hóa và rối loạn đông máu. Khi cơ thể suy kiệt, tràn dịch phổi, khó thở, không thể đi lại, ông nhiều lần phải nhập viện cấp cứu.

Thực hiện mọi biện pháp điều trị nhưng không hiệu quả, ông T. xin bác sĩ cho về quê để chờ ngày ra đi. Gia đình quyết định đưa ông T. đến Bệnh viện Quân y 175 để tìm cơ hội cuối cùng. "Có thời điểm bệnh nhân kiệt sức, không còn niềm tin sống nhưng người vợ và cháu ruột vẫn không từ bỏ hy vọng", Thiếu tá, ThS.BS.CKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng ê-kíp phẫu thuật, Phó Khoa Ngoại bụng cho biết.

Nhiều người thân tự nguyện hiến gan cho ông. Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ xác định cháu ruột của ông (29 tuổi) có chỉ số sinh học phù hợp nhất để thực hiện ca ghép gan.

Sau giai đoạn điều trị nâng đỡ tích cực, ca phẫu thuật ghép gan được tiến hành trong điều kiện tối ưu, huy động các y bác sĩ từ nhiều chuyên khoa. Ca mổ kết thúc trong niềm vui vỡ òa khi mạch máu gan ghép hoạt động tốt, màu sắc gan hồng trở lại - tín hiệu hồi sinh của bệnh nhân.

Trường hợp ông T. là ca ghép gan thứ 10 được Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công. Ảnh: BVCC

Từ tháng 3/2024, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thực hiện Chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép gan. Tháng 12/2024, đơn vị này phẫu thuật thành công ca ghép gan đầu tiên.

Chỉ trong 10 tháng qua - ngắn hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu 2 năm, đơn vị đã thực hiện 10 ca ghép gan, trong đó có 3 ca cấp cứu đặc biệt, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Bệnh viện cũng trở thành cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước thực hiện độc lập kỹ thuật ghép gan, đồng thời là trung tâm ghép tạng hàng đầu của quân đội tại phía Nam.

Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 khẳng định: "Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục làm chủ các kỹ thuật ghép tạng phức tạp hơn, tiến tới xây dựng Trung tâm ghép tạng hiện đại, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân phía Nam".