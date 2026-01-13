Sáng nay, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và giới thiệu danh sách của 5 người được giới thiệu ứng cử.

Trong đó, 3 lãnh đạo thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã được Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Phạm Hải

Cụ thể, danh sách gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Nga, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

2 Trưởng ban của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16, gồm: Ông Vũ Văn Tiến, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Quỳnh Liên, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Trang TTĐT MTTQ Việt Nam

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định các nhân sự dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 16 có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Thái Học tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16; 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Vũ Văn Tiến và bà Nguyễn Quỳnh Liên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16.