Đại biểu Quốc hội bày tỏ đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm sau khi trang trải cuộc sống còn tích lũy được bao nhiêu; doanh nghiệp quan tâm sau chi phí, lãi vay còn nguồn lực nào để đầu tư công nghệ, nâng năng suất.

Sáng 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027...

Đề nghị đánh giá chất lượng tăng trưởng bằng thu nhập thực của người dân

Đại biểu Trịnh Xuân An (TP Đồng Nai) cho rằng, tăng trưởng 2 con số không phải là mục tiêu đơn thuần về tốc độ mà gắn với yêu cầu đổi mới căn bản phương thức phát triển, để đất nước không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn mạnh lên thực chất và bền vững hơn.

Quy mô GDP lớn hơn phải đi cùng khả năng tích lũy, trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam và cuộc sống tốt hơn của người dân.

Theo ông An, thu nhập bình quân người lao động 9 tháng tăng khoảng 9% nhưng CPI tăng 4,52%, nên thu nhập thực chỉ tăng khoảng 4,3%. Đời sống của người thu nhập thấp, công nhân thuê trọ và lao động phi chính thức có cải thiện, song mức bình quân chưa phản ánh hết gánh nặng chi tiêu.

Đại biểu Trịnh Xuân An

"Đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm sau khi trang trải cuộc sống còn tích lũy được bao nhiêu; doanh nghiệp quan tâm sau chi phí, lãi vay còn nguồn lực nào để đầu tư công nghệ, nâng năng suất và lớn lên. Nếu những khả năng này còn hạn chế thì phải làm rõ điểm nghẽn đang cản trở thành quả tăng trưởng lan tỏa đến từng gia đình, từng doanh nghiệp" - đại biểu Trịnh Xuân An nhìn nhận.

Ông đề nghị Chính phủ đánh giá chất lượng tăng trưởng bằng thu nhập thực, việc làm bền vững, khả năng tích lũy của người dân và năng lực tái đầu tư của doanh nghiệp trong nước.

"Chúng ta không thể đòi hỏi mọi khoản đầu tư đều mang lại thành quả ngay lập tức nhưng người dân phải được thụ hưởng thành quả phát triển ngay trong quá trình tăng trưởng. Đó vừa là mục đích vừa là cơ sở tạo sức mua, niềm tin và động lực để nền kinh tế tiếp tục phát triển bền vững", ông đưa quan điểm.

Trong giáo dục, ông An nhận định những bất cập về thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa, sắp xếp trường lớp đặt ra yêu cầu rà soát đồng bộ và nâng cao chất lượng.

Ông đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả trong mối quan hệ với đánh giá quá trình học tập, tuyển sinh đi học và phân luồng học sinh, để từ đó lựa chọn phương án bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội.

"Không thể để mỗi mùa thi đến, học sinh, phụ huynh lại thấp thỏm chờ quy định mới còn nhà trường, giáo viên thì bị động điều chỉnh việc dạy và học. Đổi mới phải giúp học sinh học thực chất, giáo viên yên tâm dạy học và gia đình tin tưởng vào nhà trường", ông nhấn mạnh.

Chúng ta không thiếu chính sách mà thiếu cơ chế phản ứng đủ nhanh

Trong khi đó, đại biểu Trần Thị Vân (Bắc Ninh) chia sẻ một số câu chuyện trong thực tiễn.

Với câu chuyện thứ nhất, bà cho biết, một đoạn đường cao tốc được sửa chữa, cơ quan chức năng đặt biển báo hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Nhưng khi đường đã được sửa xong, mặt đường thông thoáng, điều kiện lưu thông được khôi phục thì biển báo hạn chế tốc độ vẫn còn đó, người dân vẫn phải đi theo tốc độ giới hạn. Bà Vân đánh giá đây là độ trễ trong việc chấm dứt chính sách khi điều kiện thực tế đã thay đổi.

Đại biểu Trần Thị Vân

Câu chuyện thứ hai bà Vân đề cập là có vốn đầu tư công, có dự án, có nhà thầu nhưng giá vật liệu xây dựng công bố thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Nhà thầu chưa triển khai đã đứng trước nguy cơ bị thua lỗ, dự án chậm tiến độ, vốn đầu tư không thể giải ngân. Bà nhìn nhận đây là độ trễ trong điều chỉnh chính sách trước biến động của thị trường.

Câu chuyện thứ ba là sắp xếp đơn vị hành chính: có trụ sở công dôi dư, có thể đầu tư xây dựng trường học nhưng đề xuất sử dụng đất lại bị từ chối với lý do chưa phù hợp với quy hoạch đất giáo dục, mặc dù Nghị quyết số 248 của Quốc hội đã có cơ chế cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trụ sở cơ quan sang đất giáo dục khi chưa có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Bà Vân cho rằng đây là độ trễ trong tổ chức thực hiện chính sách khiến nguồn lực sẵn có chưa được khai thác.

Còn câu chuyện thứ tư, bà Vân nói về việc tại Phật Sơn, Trung Quốc có một quán lẩu gà bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn khách mỗi ngày, gây áp lực cho giao thông và hạ tầng công cộng.

Chính quyền địa phương đã không lúng túng, không siết chặt và không đứng ngoài quan sát. Họ chủ động mở bãi đỗ xe, cải thiện giao thông, bố trí nhà vệ sinh, lực lượng hỗ trợ và kết nối các dịch vụ du lịch lân cận. Từ một quán ăn nhỏ, họ tạo ra một cơ hội phát triển kinh tế cho cả khu vực. Đây là cách chính quyền phản ứng nhanh, chuyển một hiện tượng thị trường thành một cơ hội phát triển cho địa phương.

Theo bà Vân, từ 4 câu chuyện cho thấy "chúng ta không thiếu chính sách mà cái chúng ta đang thiếu là một cơ chế phản ứng đủ nhanh và tinh thần dám chịu trách nhiệm để kết nối những nguồn lực riêng lẻ thành động lực và cơ hội để phát triển".

Nữ đại biểu kiến nghị thiết lập một cơ chế cảnh báo sớm và phản ứng nhanh đối với chính sách. Khi quy định bộc lộ bất cập, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp thì phải chủ động rà soát, điều chỉnh hoặc chấm dứt. Mỗi vướng mắc phải có cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý cụ thể.

Về quy định về thời hạn phản ứng với chính sách đối với những vấn đề cấp bách tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh và đầu tư, theo đại biểu cần có cơ chế tiếp nhận, phân loại, xác định cơ quan chủ trì và thời hạn trả lời. Bà nhấn mạnh cần chấm dứt tình trạng kiến nghị chuyển qua nhiều cấp nhưng không xác định được ai chịu trách nhiệm cuối cùng và khi nào có kết quả.