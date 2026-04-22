1. Người dân nước nào ở Đông Nam Á có tuổi thọ trung bình cao nhất?
-
Thái Lan
0%
- Indonesia0%
- Singapore0%Chính xác
Theo dữ liệu năm 2023, người dân Singapore có tuổi thọ trung bình cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Tại đất nước này, tuổi thọ trung bình của người dân là 83, cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực có tuổi thọ vượt 80. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ ở đây lên tới hơn 86 tuổi, với hơn 75 năm sống khoẻ mạnh. Trung bình hai giới, tuổi thọ khỏe mạnh của người dân Singapore là 73,6 tuổi, theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2021.
2. Người từ 65 tuổi trở lên chiếm bao nhiêu phần trăm dân số quốc gia này?
-
Hơn 7%
0%
- Hơn 14%0%
- Hơn 20%0%Chính xác
Dữ liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) năm 2023 cho thấy tại Singapore người từ 65 tuổi trở lên ở đây chiếm 14,1%. Đây là quốc gia đã qua giai đoạn già hóa dân số, bước vào giai đoạn dân số già.
Số người trong độ tuổi lao động (từ 15-64 tuổi) ở đất nước này chiếm gần 81%. Trẻ em (dưới 14 tuổi) ở đây chiếm tỉ lệ nhỏ, chỉ hơn 5%.
3. Hai quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á có tuổi thọ trung bình của người dân thấp nhất?
-
Lào và Timor - Leste
0%
- Campuchia và Lào0%
- Myanmar và Lào0%Chính xác
Cục Thống kê cho biết trong 11 quốc gia Đông Nam Á, có 3 quốc gia tuổi thọ trung bình của người dân dưới 70 gồm: Lào, Myanmar và Timo - Leste. Trong đó, Myanmar và Lào là hai quốc gia có tuổi thọ trung bình của người dân thấp nhất, 67 tuổi. Con số này với Timor - Leste là 69.
4. Việt Nam xếp thứ mấy trong khu vực về tuổi thọ trung bình của người dân?
-
2
0%
- 40%
- 30%Chính xác
Ngoài Singapore có tuổi thọ trung bình của người dân cao nhất khu vực, Brunei và Thái Lan lần lượt xếp thứ 2 và 3 (78 tuổi và 76 tuổi).
Việt Nam xếp thứ 4 trong khu vực về tuổi thọ trung bình. Số liệu của Cục Thống kê cho biết tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam năm 2023 là khoảng 75 tuổi.
-
-
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
