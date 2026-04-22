Chính xác

Theo dữ liệu năm 2023, người dân Singapore có tuổi thọ trung bình cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Tại đất nước này, tuổi thọ trung bình của người dân là 83, cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực có tuổi thọ vượt 80. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ ở đây lên tới hơn 86 tuổi, với hơn 75 năm sống khoẻ mạnh. Trung bình hai giới, tuổi thọ khỏe mạnh của người dân Singapore là 73,6 tuổi, theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2021.