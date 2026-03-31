Pháp có khoảng 30.000 người sống trăm tuổi vào năm 2023 trên tổng dân số 66 triệu trong khi đó, Nhật Bản có khoảng 95.000 người sống trăm tuổi trên 124 triệu dân (88% là phụ nữ). Con số ấn tượng này từ lâu đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu.

Theo Futura-sciences, cách tiếp cận của người Nhật để đạt được tuổi thọ cao "đơn giản đến bất ngờ".

Các bữa ăn cố định

Người Nhật duy trì lịch ăn uống đều đặn với các bữa diễn ra vào thời điểm cố định mỗi ngày. Thói quen này giúp họ cải thiện tiêu hóa, hạn chế ăn quá mức và giữ cho đồng hồ sinh học hoạt động ổn định. Ăn uống đúng giờ còn góp phần điều hòa quá trình trao đổi chất và duy trì cân nặng hợp lý.

Thói quen uống trà được nhiều người Nhật duy trì mỗi ngày. Ảnh minh họa: Ban Mai

Hạn chế tiêu thụ đường

So với nhiều quốc gia phương Tây, chế độ ăn của người Nhật chứa ít đường hơn, đặc biệt là đường tinh luyện có trong đồ uống ngọt, bánh kẹo hay thực phẩm chế biến sẵn. Nhờ đó, cơ thể ít phải đối mặt với tình trạng tăng đường huyết đột ngột, đồng thời giảm áp lực lên hệ chuyển hóa. Điều này góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh mạn tính phổ biến như tiểu đường, béo phì hay rối loạn chuyển hóa.

Khi lượng đường nạp vào được kiểm soát, cơ thể sẽ hoạt động ổn định hơn, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa. Chính lối sống ăn uống cân bằng, hạn chế đường này đã góp phần giúp người Nhật duy trì thể trạng tốt và có tuổi thọ cao.

Bữa sáng đầy đủ

Khác với bữa sáng kiểu phương Tây thường giàu carbohydrate đơn giản như bánh mì trắng, ngũ cốc tinh chế hay đồ ngọt, bữa sáng truyền thống của người Nhật có xu hướng ít tinh bột tinh chế hơn. Bữa sáng của họ đầy đủ và giàu dinh dưỡng, có thể gồm trứng, đậu phụ, cơm, cá hoặc một lượng nhỏ thịt.

Sự kết hợp giữa protein, chất béo lành mạnh và lượng tinh bột vừa phải giúp cơ thể duy trì mức năng lượng ổn định trong nhiều giờ. Nhờ đó, người ăn ít gặp tình trạng tăng - giảm đường huyết đột ngột, đồng thời hạn chế cảm giác đói hoặc thèm ăn giữa buổi, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và sức khỏe lâu dài.

Uống trà hằng ngày

Trà đóng vai trò trung tâm trong văn hóa Nhật Bản, không chỉ là một loại đồ uống mà còn gắn liền với lối sống và các nghi thức truyền thống. Việc uống trà hằng ngày đã trở thành thói quen của nhiều người, góp phần tạo nên phong cách sống chậm rãi, cân bằng và có ý thức hơn về sức khỏe.

Loại đồ uống này đặc biệt giàu chất chống oxy hóa - những hợp chất giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính và làm chậm quá trình lão hóa. Cách uống trà cũng đóng vai trò quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị nên chia nhỏ lượng trà trong ngày thay vì uống quá nhiều cùng lúc, để cơ thể hấp thu tốt hơn và tránh những tác động không mong muốn.