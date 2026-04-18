Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, với tuổi thọ trung bình là 83,7 tuổi, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nam giới đạt 81 tuổi trong khi nữ giới lên tới 87 tuổi - cao nhất toàn cầu.

Điều này không chỉ là kết quả của tiến bộ y tế mà còn đến từ lối sống lành mạnh thuận tự nhiên và truyền thống văn hóa lâu đời của người Nhật, giúp họ xây dựng hệ miễn dịch bền bỉ, theo Goodlife. Trong đó, văn hóa tắm suối khoáng nóng (Onsen) góp phần lớn vào quá trình chăm sóc sức khỏe tự thân.

Sức khoẻ cải thiện nhờ tắm khoáng nóng

Dữ liệu tại 9 tỉnh của Nhật Bản cho thấy cư dân vùng có mật độ suối khoáng cao sở hữu tuổi thọ khỏe mạnh vượt trội. Nhiệt độ nước và khoáng chất giúp mạch máu co giãn tốt, hạ huyết áp, cải thiện chất lượng giấc ngủ và ngăn chặn nguy cơ đột quỵ.

Tắm nước khoáng nóng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Hường Nguyên

Tại Nhật Bản, việc đưa khoáng nóng về các đô thị lớn như Tokyo, Osaka hay Yokohama không còn là chuyện viễn tưởng. Họ kết hợp giữa hậu cần thông minh và công nghệ khoáng hóa để xóa nhòa khoảng cách giữa phố thị và các vùng núi giàu suối khoáng nóng. Mô hình "vận chuyển nước khoáng nguyên bản" được nhiều khách sạn 5 sao và khu căn hộ cao cấp tại Tokyo áp dụng.

Ngoài ra, công nghệ khoáng hóa - giải pháp "onsen nhân tạo" dựa trên cơ sở khoa học y tế khắt khe cũng được áp dụng. Thay vì vận chuyển hàng khối nước cồng kềnh, họ chiết xuất các thành phần tinh túy nhất của nước khoáng thành dạng lỏng đậm đặc bằng công nghệ tách ion, sau đó tái hòa tan vào nước máy tại các đô thị theo tỷ lệ chuẩn xác.

Các chuyên gia sau đó dùng công nghệ gia nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ ngâm khoáng theo nhu cầu thể trạng, đặc biệt công nghệ khoáng nhân tạo không chỉ giữ nguyên chất lượng mà còn giúp con người chủ động loại bỏ tạp chất, cân chỉnh hàm lượng khoáng để phù hợp với mục đích cụ thể cho sức khỏe.

Liệu pháp phục hồi giúp giảm căng thẳng

Tại Nhật, tắm khoáng được công nhận là liệu pháp phục hồi giúp giảm căng thẳng thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch cho cư dân đô thị vốn có cường độ làm việc cao.

Tiến sĩ Shivani Amin, bác sĩ lối sống tại Los Angeles (Mỹ), cho hay có rất nhiều lợi ích khi kết hợp liệu pháp tắm khoáng nóng vào thói quen thường ngày.

Khoáng nóng đô thị là sự tích hợp cả 3 liệu pháp: thủy trị liệu, nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu. Điều này giúp khoáng chất thẩm thấu qua da được tốt hơn, đồng thời kết hợp với các liệu pháp xông hơi nóng, xông hơi lạnh hiện đại, giúp khoáng chất lưu giữ lại trong cơ thể được nhiều hơn, tác động sâu sắc đến việc cải thiện lưu thông máu huyết, làm dịu cơ bắp và giảm đau hiệu quả.

Một số loại khoáng còn tăng cường thải độc cho cơ thể, hỗ trợ điều trị và cải thiện sức khỏe mà không gây tác dụng phụ. Một lợi ích khác của hoạt động trị liệu này là làn da khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe tim mạch.