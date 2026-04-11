Ông Dyke từng góp mặt trong các tác phẩm kinh điển như Mary Poppins và Chitty Chitty Bang Bang, đã bước sang tuổi 100 vào ngày 13/12/2025.

Theo Science Alert, tuổi thọ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền và lối sống. Tuy nhiên, nhận định của Dick Van Dyke cũng có cơ sở khoa học. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng duy trì mức căng thẳng thấp và giữ tinh thần lạc quan có mối liên hệ rõ ràng với khả năng sống thọ.

Một nghiên cứu từ những năm 1930 đã theo dõi 678 phụ nữ khi ấy mới 22 tuổi. Sáu thập kỷ sau, các nhà khoa học đã đánh giá tình trạng sức khỏe của những người trên. Kết quả chứng minh những người thường xuyên có cảm xúc tích cực (vui vẻ, biết ơn) sống lâu hơn 10 năm so với những người có xu hướng tiêu cực.

Nam diễn viên người Mỹ Dick Van Dyke đã qua 100 tuổi. Ảnh: YouTube

Một nghiên cứu tại Anh cũng cho thấy những người lạc quan có tuổi thọ cao hơn từ 11% đến 15% so với người bi quan. Tương tự, nghiên cứu năm 2022 trên khoảng 160.000 phụ nữ ghi nhận người có xu hướng lạc quan có khả năng sống đến tuổi 90 cao hơn.

Tác hại của cơn nóng giận

Các nhà khoa học cho rằng một trong những nguyên nhân nằm ở tác động của cảm xúc tiêu cực đối với tim mạch. Những người lạc quan thường kiểm soát cơn giận tốt hơn.

Khi nổi giận, cơ thể giải phóng các hormone căng thẳng như adrenaline và cortisol. Ngay cả những cơn giận ngắn cũng có thể làm suy giảm sức khỏe tim mạch. Về lâu dài, mất khả năng kiểm soát cảm xúc tạo thêm áp lực lên hệ tim mạch, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường tuýp 2. Đây là những nguyên nhân chiếm khoảng 75% các ca tử vong sớm.

Không chỉ dừng ở đó, căng thẳng còn ảnh hưởng đến cơ thể ở cấp độ tế bào thông qua telomere có chức năng bảo vệ nhiễm sắc thể. Ở người trẻ khỏe, telomere dài và bền vững nhưng sẽ dần ngắn lại theo tuổi tác. Nghiên cứu cho thấy căng thẳng có thể làm telomere rút ngắn nhanh hơn, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Cách sống tích cực hơn

Những người lạc quan thường duy trì lối sống lành mạnh hơn, như tập thể dục đều đặn và ăn uống hợp lý. Những thói quen này góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ. Bản thân Dick Van Dyke cũng cho biết ông vẫn cố gắng tập luyện ít nhất 3 lần mỗi tuần.

Để cải thiện tuổi thọ, việc kiểm soát căng thẳng và cơn giận là rất quan trọng. Trái với quan niệm phổ biến, việc “xả” cơn giận bằng cách đấm, hét hay vận động mạnh không thực sự hiệu quả, vì khiến cơ thể duy trì trạng thái kích thích cao và kéo dài phản ứng căng thẳng.

Thay vào đó, các phương pháp nhẹ nhàng như điều hòa nhịp thở, đếm hơi thở hoặc thực hành các kỹ thuật thư giãn như yoga giúp làm dịu hệ tim mạch hiệu quả hơn. Về lâu dài, điều này giúp giảm áp lực lên tim và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

Ngoài ra, việc sống trọn vẹn trong hiện tại cũng tăng cường cảm xúc tích cực. Chẳng hạn, khi đi ăn cùng người thân, bạn có thể chủ động chọn không gian phù hợp, dành thời gian trò chuyện và chú ý đến trải nghiệm trong từng khoảnh khắc. Những thay đổi nhỏ này góp phần cải thiện tinh thần và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.