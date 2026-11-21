Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào vận hành hệ thống chụp cắt lớp vi tính lượng tử do Siemens Healthineers cung cấp, kỳ vọng hỗ trợ bác sĩ nâng cao khả năng đánh giá tổn thương, phục vụ chẩn đoán các bệnh lý phức tạp.

Bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ y tế tại bệnh viện công

Ngày 18/11/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa vào vận hành hệ thống chụp cắt lớp vi tính lượng tử (Photon-counting CT) do Siemens Healthineers cung cấp. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được triển khai tại một bệnh viện công lập ở khu vực phía Nam, đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa các công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Là một trong những mô hình Trường – Viện tiêu biểu tại Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kết nối chặt chẽ hoạt động khám chữa bệnh với đào tạo, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Trên nền tảng đó, việc đưa công nghệ CT lượng tử vào vận hành không chỉ bổ sung phương tiện chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới mà còn tạo thêm cơ hội ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong thực hành lâm sàng, nghiên cứu và đào tạo y khoa.

Mở ra khả năng mới trong chẩn đoán các bệnh lý phức tạp

Khác với công nghệ CT thông thường, CT lượng tử sử dụng đầu thu có khả năng ghi nhận trực tiếp từng photon tia X, thay vì chuyển đổi tín hiệu qua các bước trung gian.

Công nghệ này cho phép tạo ra hình ảnh có độ chi tiết cao, đồng thời khai thác dữ liệu ở nhiều mức năng lượng để làm rõ hơn đặc điểm của tổn thương.

Hội thảo khoa học về công nghệ cắt lớp lượng tử được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhờ đó, bác sĩ có thêm thông tin để quan sát chi tiết các cấu trúc bên trong cơ thể, đánh giá đặc điểm tổn thương và hỗ trợ quá trình chẩn đoán.

Trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch, khả năng thu nhận hình ảnh với độ phân giải thời gian cao giúp hạn chế ảnh hưởng của chuyển động tim, hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ hơn các động mạch vành, kể cả những vùng bị vôi hóa hoặc đã đặt stent.

Đối với lĩnh vực thần kinh và đột quỵ, hình ảnh có độ phân giải cao giúp quan sát các cấu trúc mạch máu nhỏ, cung cấp thêm thông tin phục vụ đánh giá tổn thương, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu đòi hỏi quyết định nhanh chóng.

Trong chẩn đoán và theo dõi ung thư, khả năng thu nhận dữ liệu ở nhiều mức năng lượng trong cùng một lần chụp cung cấp thêm thông tin về đặc điểm tổn thương, hỗ trợ bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh và theo dõi quá trình điều trị.

Công nghệ CT lượng tử còn có khả năng giảm lượng tia X mà người bệnh tiếp xúc trong một số điều kiện chụp phù hợp, đồng thời vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cần thiết cho chẩn đoán.

Bên cạnh đó, tốc độ chụp nhanh giúp rút ngắn thời gian phải nín thở hoặc nằm yên, thuận lợi hơn cho trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp.

Việc đưa công nghệ CT lượng tử vào vận hành tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng cơ hội để người dân tiếp cận các phương pháp chẩn đoán tiên tiến ngay trong nước.

Đây là một trong những nền tảng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam.

(Nguồn: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh)