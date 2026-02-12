Đây là một trong những hoạt động triển khai kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Hôm nay, 3 chuyến bay chuyên biệt (VN250, VN7262, VN7366) đã đưa hơn 550 đoàn viên, người lao động từ TPHCM về các địa phương phía Bắc và miền Trung.

Mỗi tấm vé là nhịp cầu giúp người lao động trở về với gia đình trong dịp Tết cổ truyền. Ảnh: VNA.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua từng năm, chương trình “Chuyến bay Công đoàn” không ngừng được mở rộng về quy mô, số lượng chuyến bay, phạm vi kết nối và số đoàn viên được thụ hưởng.

Ông Đào Mạnh Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Vietnam Airlines – chia sẻ, mỗi tấm vé không chỉ là một chỗ ngồi trên chuyến bay mà còn là nhịp cầu giúp người lao động trở về với gia đình trong dịp Tết, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của doanh nghiệp với người lao động.

Để bảo đảm hành trình trọn vẹn, Vietnam Airlines đã triển khai quy trình phục vụ riêng cho các chuyến bay, từ quầy thủ tục chuyên biệt, nghi thức tiễn trang trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất đến không gian khoang khách mang đậm sắc Tết Việt.

Người lao động phấn khởi lên ''Chuyến bay Công đoàn''. Ảnh: VNA.



Việc tổ chức các chuyến bay tập trung cũng góp phần giảm áp lực cho hệ thống vận tải đường bộ, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết.

Trong bối cảnh nhiều người còn gặp khó khăn về thu nhập, chi phí sinh hoạt và điều kiện đi lại, “Chuyến bay Công đoàn – Xuân 2026” không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với những đóng góp bền bỉ của lực lượng lao động. Những chuyến bay nghĩa tình cũng mang theo niềm vui đoàn viên, sự sẻ chia và hy vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc cho hàng trăm gia đình trên khắp mọi miền đất nước.