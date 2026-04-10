Khoảng 5h20 sáng nay (10/4), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ xảy ra trên phố Đào Tấn (phường Giảng Võ, Hà Nội).

Thời điểm trên, ô tô nhãn hiệu Mercedes G63, màu đen (chưa rõ biển kiểm soát và danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Đào Tấn theo hướng đi Kim Mã. Khi đến trước cửa tòa nhà Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, thì xảy ra va chạm với ông D.N.O. (SN 1935, trú tại Hà Nội) đang đi bộ qua đường.

Công an phường Giảng Võ bảo vệ hiện trường. Ảnh: Trung Nguyên

Hậu quả, ông D.N.O. tử vong tại chỗ. Sau va chạm, tài xế ô tô để lại phương tiện và rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Giảng Võ phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.