Samsung Electronics đã chính thức bổ nhiệm ông Roh Tae-moon, lãnh đạo mảng thiết bị di động, làm đồng CEO, qua đó khôi phục cấu trúc hai CEO chỉ chín tháng sau khi cựu Phó Chủ tịch Han Jong-hee qua đời.

Với quyết định này, Samsung đặt mục tiêu tăng cường sức mạnh cho các mảng kinh doanh cốt lõi, duy trì sự ổn định trong bối cảnh thị trường bất định và chuẩn bị cho chiến lược công nghệ dài hạn.

Ông Roh Tae-moon, lãnh đạo mảng thiết bị di động, trở thành CEO thứ hai của Samsung Electronics. Ảnh: Samsung

Theo thông báo, ông Roh - người giữ vai trò quyền lãnh đạo mảng Device Experience (DX) từ tháng 4 - nay được bổ nhiệm chính thức, đồng thời tiếp tục dẫn dắt mảng Mobile Experience (MX).

Ông được đánh giá là một trong những lãnh đạo trẻ nhất lịch sử Samsung: gia nhập công ty năm 1997 và trở thành chủ tịch chỉ sau 21 năm.

Ông được ghi nhận là kiến trúc sư đứng sau thành công của Galaxy S25 và Galaxy Fold 7, giúp mảng MX tạo ra 100,3 nghìn tỷ won (68,12 tỷ USD) doanh thu chỉ trong 9 tháng đầu năm.

Các tính năng AI trên S25 và thiết kế độc đáo của Fold7 được cho là yếu tố then chốt thúc đẩy doanh số.

Trong khi đó, đồng CEO kiêm Phó Chủ tịch Jun Young-hyun vẫn tiếp tục lãnh đạo mảng Device Solutions (DS) - bộ phận sản xuất chip và kinh doanh bộ nhớ.

Tuy nhiên, ông sẽ chuyển giao vai trò lãnh đạo Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) cho giáo sư Park Hong-kun, người sẽ gia nhập Samsung từ ngày 1/1/2026 với chức danh chủ tịch.

Ông Park hiện là Giáo sư Hóa học Mark Hyman Jr. kiêm Giáo sư Vật lý tại Harvard, nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học nano và khoa học lượng tử.

Hai CEO của Samsung Eletronics (từ trái qua): Jun Young-hyun và Roh Tae-moon. Ảnh: Samsung

Đồng thời, Samsung cũng thăng chức ông Yoon Jang-hyun, cựu CEO Samsung Venture Investment, trở thành Chủ tịch kiêm CTO của DX và người đứng đầu Samsung Research.

Samsung cho biết việc bổ nhiệm các chuyên gia hàng đầu vào SAIT và vị trí CTO nhằm “thúc đẩy nghiên cứu công nghệ bán dẫn thế hệ mới và tăng tốc chuyển đổi sang tổ chức định hướng AI”.

Giới phân tích nhận định đợt tái cấu trúc lần này cho thấy Samsung chọn ổn định thay vì cải tổ sâu, dù trước đó có nhiều đồn đoán về khả năng thay đổi toàn diện đội ngũ chủ tịch cấp cao.

Thực tế, việc công ty bất ngờ thăng chức hai lãnh đạo vào tháng 3 và tháng 4 đã làm dấy lên kỳ vọng về một cuộc cải tổ lớn.

Tuy nhiên, việc giữ nguyên hầu hết các vị trí chủ chốt cho thấy hãng điện tử Hàn Quốc ưu tiên sự liền mạch trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng.

Samsung xác nhận sẽ sớm công bố đợt điều chỉnh nhân sự cấp phó chủ tịch và các thay đổi tổ chức tiếp theo, đánh dấu giai đoạn củng cố toàn diện khi hãng chuẩn bị cho chu kỳ sản phẩm và công nghệ năm 2026.

(Theo Korea Times)