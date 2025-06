Mới đây, nhà sản xuất nổi tiếng người Thái - Vanridee Pongsittisak đã xác nhận xuất hiện tại Vườn ươm dự án thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III) trong vai trò Khách mời.

Vanridee Pongsittisak hiện đang làm việc tại hãng phim GDH và cũng là thành viên Hội đồng quản trị của hãng. Được ví như “người phụ nữ đứng sau thành công” của các bộ phim do GTH và GDH sản xuất, bà là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Thái Lan hiện nay.

Phim "Gia tài của ngoại".

Vanridee Pongsittisak đã tham gia sản xuất nhiều bộ phim nổi bật của GTH và GDH, trong đó có: Tình người duyên ma - Pee Mak (2013) – hiện vẫn giữ kỷ lục là bộ phim Thái có doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 1 tỷ baht, Thiên tài bất hảo - Bad Genius (2017) – bộ phim trở thành hiện tượng toàn cầu, Yêu nhầm bạn thân - Friend Zone (2019), Ngược dòng thời gian để yêu anh - Love Destiny: The Movie (2022) và gần đây nhất là Gia tài của ngoại - How to Make Millions Before Grandma Dies (2024) – tác phẩm từng gây sốt tại rạp Việt năm ngoái với doanh thu gần 90 tỷ đồng.

Gia tài của ngoại không chỉ gây tiếng vang lớn khắp châu Á mà còn chính thức được Thái Lan lựa chọn làm phim đại diện tham dự vòng xét giải Oscar lần thứ 97 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất.

"Gia tài của ngoại" trở thành bộ phim Thái Lan đầu tiên lọt vào danh sách rút gọn 15 phim tranh giải Oscar 2025 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Với bề dày kinh nghiệm và loạt tác phẩm ăn khách trên toàn cầu, Vanridee Pongsittisak được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều chia sẻ quý báu cho các nhà làm phim trẻ tại Vườn ươm dự án thuộc khuôn khổ DANAFF III.

Cùng với nhiều khách mời quốc tế có chuyên môn sâu, Vanridee Pongsittisak sẽ tham gia các hoạt động thảo luận, gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm cùng các nhà làm phim trẻ ở hạng mục phim thể loại (Genre). Sự hiện diện của Vanridee Pongsittisak góp phần khẳng định tính kết nối và chiều sâu chuyên môn mà DANAFF III đang theo đuổi.

Đây đồng thời cũng là dịp để các nhà sản xuất trẻ hiểu thêm và học hỏi về cách làm phim mang tính đại chúng nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa – điều mà Vanridee Pongsittisak đã thực hiện một cách nhất quán trong nhiều năm làm nghề.

Đạo diễn Charlie Nguyễn.

Ngoài ra, BTC cũng vừa hé lộ hội đồng giám khảo hạng mục thuyết trình dự án phim thể loại tại Vườn ươm dự án DANAFF III. Đáng chú ý trong số này có Charlie Nguyễn (đạo diễn Dòng máu anh hùng, Để Mai tính), giám tuyển phim kỳ cựu tại Hàn Quốc Kim Young Woo, đạo diễn - nhà sản xuất Mia Santosa và Fausto Fasulo – Tổng Biên tập của tạp chí điện ảnh Mad Movies.

Chính thức ra mắt năm 2025, nhân kỳ Liên hoan lần thứ ba, Vườn ươm dự án đánh dấu bước phát triển chiến lược và thể hiện tầm nhìn trong sứ mệnh của DANAFF: phát hiện tài năng triển vọng, cổ vũ những câu chuyện sáng tạo và xây dựng cầu nối bền vững giữa các nhà làm phim trẻ Việt Nam và cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam tập trung hỗ trợ dòng phim thể loại nhằm đa dạng hoá phim chiếu rạp, từ đó hướng đến việc định vị Việt Nam như một trung tâm sáng tạo nội dung của châu Á. Ở hạng mục dự án phim thể loại, 7 dự án đã được tuyển chọn sẽ tham gia vào lớp học và sẽ có một buổi thuyết trình trước hội đồng ban giám khảo quốc tế. Dự án triển vọng nhất sẽ giành giải thưởng trị giá 5.000 USD do Hiệp Hội điện ảnh Hoa Kỳ - MPA trao tặng.

Đạo diễn Kim Han Min - “cha đẻ” của siêu phẩm "Đại thủy chiến".

Ngoài ra, đạo diễn Kim Han Min - “cha đẻ” của siêu phẩm Đại thủy chiến từng kéo 1/3 dân số của Hàn Quốc đến rạp để xem phim sẽ là khách mời tại Vườn ươm tài năng DANAFF III. Sau hơn 1 thập kỷ kể từ ngày Đại thủy chiến ra rạp và phá vỡ kỷ lục phòng vé xứ kim chi, Kim Han Min vẫn luôn giữ vững phong độ và tinh thần kiên định: dùng điện ảnh để gìn giữ ký ức lịch sử, thổi bùng lòng tự hào dân tộc.

Ông tiếp tục cho ra mắt hai phần phim tiếp theo về đô đốc Yi Sun Sin là Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy (2022) và mới nhất là Đại hải chiến Noryang: Biển chết" (Noryang: Deadly Sea) ra mắt năm 2023.

Đến với DANAFF III, đạo diễn Kim Han Min không chỉ tham gia với vai trò khách mời danh dự mà còn là người truyền cảm hứng cho các nhà làm phim trẻ tại Vườn ươm dự án. Đồng hành cùng đạo diễn Kim Han Min còn có sự góp mặt của hai diễn viên trẻ Jang Eui Soo và Lee Jae Sung, tiếp tục mang đến DANAFF III những màu sắc điện ảnh mới.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng DANAFF III sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7 với nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm điện ảnh thú vị trong mùa hè này.

Trailer phim "Gia tài của ngoại":

Quỳnh An

Ảnh: BTC