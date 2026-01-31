Theo báo cáo thường niên "State of Mobile" từ hãng nghiên cứu thị trường Sensor Tower, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi người dùng toàn cầu chi nhiều tiền cho các ứng dụng phi trò chơi (non-game apps) hơn là game.

Tổng chi tiêu cho mảng này đạt xấp xỉ 85 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước và gấp gần 2,8 lần so với 5 năm trước. Trước đây, hiện tượng này chỉ xảy ra cục bộ tại một số thị trường như Mỹ hoặc trong một vài quý nhất định.

Năm 2025, lần đầu người dùng chi nhiều hơn cho ứng dụng phi trò chơi so với game. Ảnh: Sensor Tower

Sự trỗi dậy của AI tạo sinh (Generative AI) là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự đổi ngôi này. Doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng (in-app purchase) của nhóm AI đã tăng gấp ba lần, vượt mốc 5 tỷ USD. Lượng tải xuống cũng tăng gấp đôi, đạt 3,8 tỷ lượt.

Nhu cầu về trợ lý ảo bùng nổ khi toàn bộ top 10 ứng dụng được tải nhiều nhất đều thuộc danh mục này, dẫn đầu bởi ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) và DeepSeek. Riêng ChatGPT đã mang về 3,4 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Top ứng dụng AI năm 2025 xét theo lượt tải. Ảnh: Sensor Tower

Bên cạnh ChatGPT, các gã khổng lồ như Google, Microsoft và X đã đầu tư mạnh mẽ để cạnh tranh thị phần. Các tính năng mới liên tục được tung ra, từ hỗ trợ lập trình, tạo nội dung đến xử lý tác vụ phức tạp.

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh sự cải tiến trong khả năng tạo ảnh và video, điển hình như mô hình GPT-4o của OpenAI hay Nano Banana của Google.

Ngoài các trợ lý ảo, các ứng dụng AI chuyên biệt khác cũng thu hút dòng tiền lớn như Suno (tạo nhạc), Jimeng AI (chuyển văn bản thành video của ByteDance) hay Character.ai (bạn đồng hành ảo).

20 ứng dụng đạt doanh thu mua sắm trong ứng dụng hàng đầu năm 2025. Ảnh: Sensor Tower

Năm 2025, người dùng đã dành tới 48 tỷ giờ cho các ứng dụng AI tạo sinh, gấp 3,6 lần năm 2024 và gấp 10 lần năm 2023. Tổng số phiên truy cập (session) vượt mốc 1.000 tỷ.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng về tương tác nhanh hơn tốc độ tải mới, cho thấy người dùng hiện hữu ngày càng phụ thuộc sâu vào công nghệ này.

Thiết bị di động đóng vai trò then chốt trong việc phổ cập AI. Tại Mỹ, trong số hơn 200 triệu người dùng trợ lý AI, có tới 110 triệu người (hơn 50%) chỉ truy cập qua thiết bị di động, tăng vọt so với con số 13 triệu của năm 2024.

Dù AI là tâm điểm, các nhóm ứng dụng truyền thống như mạng xã hội, phát trực tuyến (video streaming) và năng suất vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Người dùng hiện dành trung bình 90 phút mỗi ngày cho mạng xã hội, nâng tổng thời gian lên gần 2.500 tỷ giờ trong năm qua.

(Theo TechCrunch)