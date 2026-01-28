Thị phần lưu lượng truy cập web của ChatGPT đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2023, trong khi Gemini của Google tăng trưởng "nóng" và vượt mốc 20% thị phần đầu năm 2026, tạo áp lực cạnh tranh chưa từng có lên OpenAI.

Dữ liệu mới nhất từ công ty theo dõi thị trường Similarweb cho thấy bức tranh AI tạo sinh đang có sự phân hóa rõ rệt. Vị thế độc tôn một thời của ChatGPT đang lung lay khi đối thủ Gemini ngày càng chiếm được lòng tin của người dùng.

ChatGPT và Gemini là hai công cụ AI phổ biến nhất hiện nay. Ảnh: Shutterstock

Đầu tháng 1/2026, công cụ theo dõi AI toàn cầu của Similarweb ghi nhận thị phần lưu lượng truy cập web trực tiếp của ChatGPT chỉ còn dao động ở mức 64-65%. Đây là mức sụt giảm mạnh so với con số áp đảo xấp xỉ 86% mà nền tảng này nắm giữ một năm trước đó.

Ở chiều ngược lại, thị phần của Gemini đã vọt lên mức 21-22%, tương ứng với mức tăng trưởng khổng lồ 315% trong vòng 12 tháng qua.

Giới quan sát nhận định sự sụt giảm của ChatGPT xuống dưới mốc 65% - mức thấp nhất kể từ thời kỳ đỉnh cao năm 2023 - không phải là hiện tượng nhất thời. Nó cho thấy sự nứt vỡ của thế độc quyền trong mảng AI tạo sinh. Thực tế này lý giải vì sao CEO OpenAI Sam Altman đã phải ban bố tình trạng "Báo động đỏ" (Code Red) cho công ty vào tháng 12 vừa qua.

Ba lý do khiến Gemini bứt phá

Sự trỗi dậy của Gemini được thúc đẩy bởi các yếu tố chiến lược vượt ra ngoài các con số lưu lượng truy cập đơn thuần. Một trong số các nguyên nhân là được tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google. Khác với ChatGPT đòi hỏi người dùng phải truy cập ứng dụng riêng biệt, Gemini được nhúng trực tiếp vào các công cụ hàng ngày như Tìm kiếm (Search), Gmail, Workspace và thiết bị Android. Chiến lược này biến AI thành một tiện ích nền tảng thay vì một điểm đến độc lập.

Bên cạnh đó, các mô hình Gemini 3 mới nhất được đánh giá cao về khả năng suy luận, đa phương thức (multimodal) và xử lý cửa sổ ngữ cảnh lớn (context window). Những tính năng này mang lại lợi thế thực tế cho người dùng chuyên sâu.

Về hệ sinh thái, mô hình phân phối mặc định trên các sản phẩm Google giúp Gemini tiếp cận người dùng một cách tự nhiên, mở rộng đáng kể các điểm chạm tương tác.

Dù ChatGPT vẫn là nguồn lưu lượng AI trực tiếp lớn nhất thế giới, sự sụt giảm thị phần báo hiệu một bước ngoặt chiến lược. OpenAI không còn hoạt động ở thế "một mình một ngựa" mà đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, nơi khả năng phân phối, tích hợp sản phẩm quan trọng không kém hiệu suất mô hình.

Báo cáo cũng lưu ý rằng các chỉ số lưu lượng web chưa phản ánh toàn bộ bức tranh (chưa tính việc sử dụng qua API hay ứng dụng bên thứ ba), song xu hướng là không thể chối cãi: Sự thống trị của ChatGPT đang suy yếu và Gemini đang vươn lên mạnh mẽ.

(Theo Tom's Guide)