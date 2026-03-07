Ngày 6/3, các hệ thống cửa hàng bán lẻ điện thoại di động tại Việt Nam đã chính thức giao những chiếc điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra đến tay người dùng.

Khách hàng mua Galaxy S26 Ultra tại FPT Shop. Ảnh: Lê Mỹ

Đáng chú ý, với giá chênh lệch chỉ 2 triệu đồng so với phiên bản Ultra 256GB, những chiếc Galaxy Ultra phiên bản 512GB được người dùng chọn nhiều tại các hệ thống bán lẻ, nhiều hệ thống cho biết số lượng phiên bản này bán ra chiếm tới 60% trong dòng Ultra.

Đặc biệt, với đợt mở bán đầu tiên này, rất nhiều hệ thống đã đưa ra các ưu đãi khiến người dùng có thể tiết kiệm từ 9 đến 14 triệu đồng khi mua Galaxy S26 Ultra phiên bản 512GB.

Đại diện truyền thông của CellPhoneS cho biết, “khi khách hàng mua máy trên hệ thống này sẽ được hưởng ưu đãi miễn phí nâng cấp bộ nhớ 512GB áp dụng cho đến hết ngày 16/03. Sau khi áp dụng hết các ưu đãi, Galaxy S26 Ultra 512GB có giá khoảng 28.990.000 đồng, được đánh giá là mức giá cạnh tranh, thậm chí tốt hơn mặt bằng giá của thế hệ trước. Với chương trình ưu đãi trên, đây được xem là phiên bản 512GB dễ tiếp cận và có tỷ lệ chốt đơn cao nhất”.

Điều này nghĩa là với mức giá đang được niêm yết là 36.990.000 đồng (giá gốc 42.990.000 đồng), người dùng mua hàng tại hệ thống này sẽ tiết kiệm được 14 triệu đồng khi mua sản phẩm trên.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại thông tin, theo ghi nhận của PV VietNamNet, mức ưu đãi trên chỉ dành cho sản phẩm thu cũ đổi mới, nghĩa là người dùng sẽ được giảm thêm 5 triệu đồng khi đổi một máy cũ sang máy mới và không chỉ CellPhoneS, một vài hệ thống khác cũng có mức giá tương tự.

Còn người dùng đến mua Galaxy S26 Ultra phiên bản 512GB mới tại CellPhoneS, nếu không nhận các quà khuyến mãi, mức giá sẽ là 33.990.000 đồng, tức giảm 9 triệu đồng so với giá gốc.

Tại Minh Tuấn Mobile, giá S26 Ultra phiên bản 512GB cũng đang được bán với giá 33.990.000 đồng. Trong khi đó, tại hệ thống Di Động Việt, mức giá của phiên bản Ultra 512GB được bán với giá 34.490.000 đồng (tiết kiệm 8,5 triệu đồng), nếu thu cũ đổi mới mức giá sẽ còn 31.490.000 đồng (tiết kiệm 11,5 triệu đồng).

Tại Thế giới di động mức giá niêm yết của Galaxy S26 Ultra 512GB đang là 34.990.000 đồng, trong khi đó FPT Shop là 36.990.000 đồng.

Ghi nhận từ các hệ thống mở bán cho thấy, so với dòng sản phẩm S25 series, tỉ lệ mua hàng dòng sản phẩm S26 series khả quan hơn, với mức tăng khoảng 20%.

Đáng chú ý, đa số người dùng chỉ chọn mua phiên bản đắt tiền S26 Ultra khi một số hệ thống lớn tỉ lệ người dùng chọn sản phẩm này lên tới 70% - 91%.

Khác với trước đây, trong vài năm qua người dùng đã được mua các dòng sản phẩm smartphone của Samsung rẻ hơn rất nhiều so với giá gốc.

Sở dĩ có hiện tượng này là do các nhà bán lẻ cho phép khách hàng lựa chọn không nhận quà khuyến mãi và trừ thẳng số tiền này vào tiền bán máy.

Với cách làm của các hệ thống bán lẻ này, khách hàng đã được sở hữu những chiếc Galaxy dòng S hay dòng gập với mức giá hợp túi tiền của mình hơn.