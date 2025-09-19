Sáng 19/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhân vật được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài” - anh Nguyễn Văn T. - đến quán cà phê tại Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc hành hung nhân viên, để xin lỗi gia đình nạn nhân.

Trong đoạn clip, anh T. xin lỗi về vụ việc. Tuy nhiên, người phụ nữ được cho là mẹ của anh N.M.Đ. - nạn nhân trong vụ việc - đã kiên quyết từ chối. Bà nói: “Có gì làm việc với cơ quan công an. Cơ quan công an sẽ tiếp em". Người phụ nữ này nhiều lần nhấn mạnh: “Muộn rồi, em đã chỉ đạo người đánh con chị rồi. Chị không tiếp em nữa, mời em ra ngoài”.

Trước đó, anh Nguyễn Văn T. từng xác nhận với phóng viên VietNamNet rằng mình chính là nhân vật “tổng tài” trong đoạn clip gây xôn xao dư luận. Anh T. phân trần: khoảng 14h20 ngày 17/9, anh cùng vài người bạn đến quán cà phê, mang theo một chiếc tẩu thuốc mới được tặng và thử kiểm tra vì chiếc tẩu này bị tắc.

Anh khẳng định: “Tôi không hút, chỉ xử lý tẩu. Có người đi cùng có hút thuốc hay không, tôi không để ý”. Theo lời anh T., khi nhân viên nhắc nhở, anh tưởng là nhắc người khác. Sau đó, em trai anh hỏi lại thì xảy ra xô xát với nhân viên quán.

“Em tôi chỉ phản xạ tự vệ, tát một cái, rồi tôi lập tức can ngăn. Mọi chuyện diễn ra vài giây nhưng không ngờ lại ồn ào như vậy. Tôi thành khẩn khai báo với công an và đã hẹn tới nhà xin lỗi nạn nhân”, anh T. nói.

Trong khi đó, anh N.M.Đ. (28 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) - nhân viên bị hành hung - vẫn chưa thể ăn uống, đang nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe tại nhà. Anh kể: khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người vào quán.

Dù quán treo biển “Cấm hút thuốc”, vẫn có hai người phì phèo thuốc lá. “Tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng họ tỏ thái độ khó chịu. Sau đó, một người trong nhóm ra hiệu cho người khác lao tới hành hung tôi”, anh Đ. nhớ lại.

Anh Đ. cho biết, cú đấm mạnh khiến anh ngã xuống sàn, choáng váng, ù tai. Một nhân viên khác phải chạy tới can ngăn. Sau đó, anh được bố đưa tới bệnh viện kiểm tra nhưng do không còn giường nên phải về nhà tự theo dõi. “Từ hôm qua đến nay tôi vẫn đau đầu, sưng má, chưa thể ăn uống”, anh nói.

Ông N.Đ.M. – bố anh Đ., cũng là chủ quán – cho hay con trai ông đã nhiều lần nhắc khách lịch sự nhưng họ không chấp hành. “Đến lần thứ ba, con tôi kiên quyết nhắc thì bị đánh bất ngờ”, ông M. bức xúc.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, Trung tá Phan Văn Bốn - Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy - xác nhận đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và đang điều tra, làm rõ vụ việc.