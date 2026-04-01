Một viện dưỡng lão tại Liverpool (Anh) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi báo cáo thanh tra phơi bày hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong việc chăm sóc người cao tuổi.

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Chất lượng Chăm sóc (CQC) sau 4 ngày thanh tra vào tháng 10 và 11/2025, viện dưỡng lão Christopher Grange Residential ở khu vực West Derby đã bị xếp hạng ở mức thấp nhất và đưa vào diện giám sát đặc biệt. Thời điểm kiểm tra, có 57 người sinh sống tại đây, nhiều người mắc chứng sa sút trí tuệ, Mirror đưa tin ngày 31/3.

Khung cảnh bên ngoài viện dưỡng lão. Ảnh: Mirror

Bị bỏ mặc đói khát trên giường

Thanh tra phát hiện nhiều người cao tuổi nằm liệt giường không được cung cấp đủ thức ăn, nước uống; thời gian giữa các bữa ăn và lần uống nước bị kéo dài bất thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Có trường hợp phải chờ đến gần trưa mới được chăm sóc cá nhân, sau hơn 12 tiếng không được hỗ trợ đi vệ sinh. Thậm chí, một số người không được uống nước, bữa sáng bị dời đến cuối ngày, khiến họ rơi vào tình trạng đói lả.

Đáng lo ngại, những người mắc bệnh tiểu đường cũng không được đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, với tình trạng bỏ bữa sáng liên tiếp hoặc ăn uống chậm trễ. Thanh tra ghi nhận nhiều người già bị sụt cân nhưng không được theo dõi hay can thiệp kịp thời.

Môi trường sống bẩn thỉu, mỗi tháng tắm 1 lần

Không chỉ thiếu ăn uống, điều kiện sinh hoạt tại đây cũng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều người bị bỏ mặc trong thời gian dài.

Có người phản ánh từng bị “ướt sũng” khi ngồi ở phòng sinh hoạt chung, gây cảm giác rất khó chịu. Một số cư dân chỉ được tắm mỗi tháng một lần do thiếu nhân viên hỗ trợ.

Việc chăm sóc cá nhân cũng đáng lo ngại khi nhiều người có móng chân dài bất thường, thậm chí đau đớn vì thời gian dài không được cắt tỉa.

Báo cáo chỉ ra rằng tình trạng thiếu nhân sự là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến hàng loạt vấn đề. Mọi người thường phải chờ đợi rất lâu để đến lượt hỗ trợ.

Ban quản lý cho biết nhiều nhân viên đã nghỉ việc do áp lực công việc ngày càng tăng. Những người còn lại cũng thừa nhận họ đang chịu “áp lực rất lớn” và nhiều người đang tìm kiếm công việc khác.

Một cụ bà chia sẻ rằng, bà cảm giác mất đi sự riêng tư. “Tôi phải chấp nhận để nhân viên nam hỗ trợ các nhu cầu cá nhân vì thiếu người. Tôi muốn có nhân viên nữ hơn, nhưng không có lựa chọn”, bà nói.

Không gian sống tại cơ sở cũng bị đánh giá là không đảm bảo vệ sinh. Các thiết bị hỗ trợ như xe lăn, khung tập đi bị bẩn; nhà tắm, vòi sen và nhà vệ sinh chung không được lau dọn; thảm trải sàn bị ố bẩn; môi trường chung xuống cấp và khó duy trì vệ sinh.

Vụ việc gây phẫn nộ dư luận. Trước những chỉ trích, đại diện đơn vị vận hành cho biết đang triển khai kế hoạch cải tổ toàn diện với sự phối hợp của CQC và chính quyền thành phố Liverpool. Đội ngũ quản lý mới đã được thiết lập cùng hệ thống giám sát chặt chẽ hơn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc.