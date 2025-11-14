Trung tâm THVN tại TP.HCM (VTV9) và VTVcab vừa công bố thỏa thuận hợp tác phát sóng loạt giải đấu gồm Serie A (Ý), Ligue 1 (Pháp), UEFA Europa League và UEFA Conference League, bắt đầu từ tháng 11/2025.

Với thỏa thuận này, VTV9 trở thành kênh truyền hình quốc gia duy nhất phát sóng miễn phí các giải đấu lớn của châu Âu. Các trận thuộc Serie A và Ligue 1 dự kiến lên sóng mỗi tuần, trong khi Europa League và Conference League được truyền hình trực tiếp vào các khung giờ 22:30, 00:45 và 3:00 (giờ Việt Nam).

BLV Quang Huy phát biểu trong lễ ký kết

Song song với việc phát sóng, VTV9 còn sản xuất các chương trình bình luận, minigame và chuyên mục hậu trường mang “phong cách phương Nam” – gần gũi, sôi động và sáng tạo.

Ngoài việc hợp tác phát sóng, VTV9 và VTVcab cũng công bố giải Pickleball có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng – mức cao nhất trong lịch sử Pickleball Việt Nam.

Giải đấu quy tụ hơn 600 VĐV trên toàn quốc, thi đấu ở cả phong trào và chuyên nghiệp, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và phát sóng song song trên các nền tảng số của đài.