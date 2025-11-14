Trung tâm THVN tại TP.HCM (VTV9) và VTVcab vừa công bố thỏa thuận hợp tác phát sóng loạt giải đấu gồm Serie A (Ý), Ligue 1 (Pháp), UEFA Europa League và UEFA Conference League, bắt đầu từ tháng 11/2025.
Với thỏa thuận này, VTV9 trở thành kênh truyền hình quốc gia duy nhất phát sóng miễn phí các giải đấu lớn của châu Âu. Các trận thuộc Serie A và Ligue 1 dự kiến lên sóng mỗi tuần, trong khi Europa League và Conference League được truyền hình trực tiếp vào các khung giờ 22:30, 00:45 và 3:00 (giờ Việt Nam).
Song song với việc phát sóng, VTV9 còn sản xuất các chương trình bình luận, minigame và chuyên mục hậu trường mang “phong cách phương Nam” – gần gũi, sôi động và sáng tạo.
Ngoài việc hợp tác phát sóng, VTV9 và VTVcab cũng công bố giải Pickleball có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng – mức cao nhất trong lịch sử Pickleball Việt Nam.
Giải đấu quy tụ hơn 600 VĐV trên toàn quốc, thi đấu ở cả phong trào và chuyên nghiệp, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và phát sóng song song trên các nền tảng số của đài.