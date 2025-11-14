1. Niềm vui phải trì hoãn, dù như thể đã rất gần. Bồ Đào Nha vẫn chưa có vé World Cup 2026 vì thua 0-2 trên sân Ireland, trong khi chỉ cần 3 điểm là đủ.

Vấn đề không phải bạn tạo ra bao nhiêu cơ hội, mà là bạn tận dụng được những tình huống tấn công như thế nào.

Bồ Đào Nha có trận đấu kém về mọi mặt. Ảnh: LUSA

Về khía cạnh này, Troy Parrott sắc sảo hơn nhiều so với Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bernardo Silva, Joao Neves… Đội chủ nhà Ireland vượt trội cả về sự điềm tĩnh lẫn sự trưởng thành.

Đây là trận đấu cực khó cho đội của Roberto Martinez. Trước trận, Ronaldo nói rằng anh chờ đợi “một đội chơi thấp giống như trận lượt đi. Những pha ném biên không khác gì phạt góc”.

Khi nói những lời ấy, hẳn anh còn nhớ chuyện đã xảy ra một tháng trước ở Lisbon: Bồ Đào Nha cầm bóng 70%, dứt điểm 30 lần so với 2 của đối thủ, nhưng chỉ thắng 1-0 nhờ bàn ở phút 92. Ngày hôm đó, Ronaldo còn sút hỏng một quả phạt đền.

HLV Heimir Hallgrimsson không làm cho Ronaldo thất vọng: Ireland vào sân với 5 hậu vệ và khối phòng ngự thấp, sẵn sàng chịu trận trước Joao Neves và Vitinha.

Roberto Martinez chọn sự sáng tạo của Joao Felix hơn là tốc độ của Rafael Leao – người đang có phong độ cao với AC Milan.

2. Bồ Đào Nha làm chủ phần lớn trận đấu. Nhưng không ai lường được Diogo Costa lại mất bình tĩnh trước áp lực của Parrott đến mức biếu đối thủ một quả phạt góc.

Chính Parrott trừng phạt sai lầm ấy bằng bàn mở tỷ số. Trận đấu trở nên phức tạp với Bồ Đào Nha, dù họ đã thử đủ cách: Ronaldo với cú giật gót và pha đá phạt dội hàng rào; các cú sút xa của Ruben Neves và Joao Neves; cơ hội rất rõ ràng cho Diogo Dalot và ba cú vô lê của Joao Felix.

Parrott là người hùng Ireland. Ảnh: Imago

Những ngôi sao của đội khách bị che mờ bởi Chiedozie Ogbene, cầu thủ chạy cánh phải trong sơ đồ 5-4-1 của Ireland. Anh sút trúng cột dọc trong một pha phản công.

Sự năng động của Ogbene, hiện đá giải Championship trong màu áo Sheffield United, khiến cho hàng thủ Bồ Đào Nha rối loạn.

Trong một tình huống như vậy, Ireland phản công nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ. Goncalo Inacio làm hỏng bẫy việt vị, Parrott băng xuống loại Ruben Dias rồi sút vào góc gần hạ gục Diogo Costa – người thi đấu dưới sức.

Parrott không ghi bàn cho tuyển Ireland kể từ tháng 6/2024. Lần này, anh bùng nổ bằng cú đúp. “Đây là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”, anh nói sau trận.

Roberto Martinez muốn xoay chuyển tình thế bằng cách tung Renato Veiga và Semedo vào sân, nhưng người thực sự “xoay” trận lại là Ronaldo.

Sau 1 giờ thi đấu, trong một pha tranh chấp vị trí với O’Shea trong vòng cấm, CR7 vùng tay và thúc cùi chỏ vào lưng đối thủ.

Trọng tài Nyberg ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem VAR, ông đổi thành thẻ thẻ đỏ trực tiếp.

3. Ronaldo rời sân giữa những tiếng trêu chọc từ khán đài “tiếp tục khóc đi”. CR7 đáp lại bằng tiếng vỗ tay và những cử chỉ mỉa mai khán giả chủ nhà.

Ronaldo có nguy cơ bị cấm đến 3 trận. Ảnh: Imago

Hậu quả có thể gây tổn hại đến Ronaldo. Trước hết, anh sẽ vắng mặt trong trận đấu trên sân nhà gặp Armenia, với khả năng Bồ Đào Nha chính thức giành vé World Cup 2026.

Tuy nhiên, án treo giò có thể kéo dài hơn trận đấu đó. Nếu trọng tài Nyberg kết luận hành động của Ronaldo là “hành vi bạo lực”, anh có thể phải đối mặt với án treo giò 3 trận, áp dụng tại các giải đấu chính thức.

Điều 14 trong Quy định kỷ luật của FIFA, được cập nhật năm 2023, nêu rõ rằng các cầu thủ hoặc quan chức sẽ phải chịu án phạt “ít nhất 3 trận hoặc một khoảng thời gian phù hợp vì hành vi tấn công (bao gồm thúc cùi chỏ, đấm, đá hoặc cắn; nhổ nước bọt hoặc đánh) vào một đối thủ hoặc bất kỳ người nào khác không phải là trọng tài trận đấu”.

Vấn đề là giải đấu tiếp theo sẽ là World Cup 2026. Trong trường hợp xấu nhất, đội trưởng Bồ Đào Nha sẽ phải nghỉ 2 trận vòng bảng tại Bắc Mỹ.

Cả thế giới đang bày tỏ sự ngạc nhiên về những gì Ronaldo đã làm tại Dublin. Giờ đây, tương lai của anh ở World Cup 2026 (nếu Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp), phụ thuộc vào một người Thụy Điển có tên Glenn Nyberg.