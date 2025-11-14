Lo từ hàng thủ...

Mặc dù U22 Việt Nam giữ sạch lưới trước U22 Trung Quốc, nhưng nơi hàng thủ vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Hệ thống phòng ngự hoạt động thiếu đồng bộ và nhiều lần tạo ra khoảng trống nguy hiểm cho đội chủ nhà khai thác.

U22 Trung Quốc, dù chơi không thật sự vượt trội nhưng vẫn tạo ra ít nhất 2 cơ hội ngon ăn. May mắn cho U22 Việt Nam khi thủ môn Cao Văn Bình đã có ngày thi đấu xuất thần với những pha cứu thua khó tin.

Hàng phòng ngự U22 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề

Điều đáng nói là sự chệch choạc này không phải là lần đầu xuất hiện, khi đã manh nha từ những giải đấu trước, nhưng chỉ thực sự bộc lộ rõ khi U22 Việt Nam đối đầu với một đối thủ có chất lượng cao hơn so với các đội bóng từng gặp.

Sự thiếu kết nối giữa các trung vệ, những tình huống mất bóng nguy hiểm ngay trước vòng 16m50 và khả năng theo kèm chưa tốt là những lỗi kỹ thuật mà HLV Kim Sang Sik cần sớm khắc phục.

... tới hàng công

Về mặt thống kê, U22 Việt Nam đã ghi bàn trong 8 trận đấu chính thức liên tiếp, một con số đáng chú ý. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hàng công đã hoàn hảo.

Các chân sút của HLV Kim Sang Sik vẫn bở lỡ cơ hội ngon ăn và sự phối hợp giữa các tuyến trên vẫn chưa thực sự tìm được tiếng nói chung và sự đột biến cao nhất.

U22 Việt Nam lúc này chưa phải phiên bản làm người hâm mộ an tâm

Nhìn vào trận thắng U22 Trung Quốc, nếu không tính các tình huống phản công nhanh dẫn tới Vĩ Hào bị phạm lỗi, U22 Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1-2 pha phối hợp thực sự sắc sảo.

Nhiều lần, bóng được U22 Việt Nam đưa lên quá nửa sân, nhưng các tiền vệ lại tỏ ra lúng túng, thiếu ý tưởng triển khai và đành phải chuyền về một cách tương đối nhàm chán. Tốc độ di chuyển không bóng chậm và các đường chuyền đột biến là quá ít để khi đối đầu với hàng thủ lùi sâu, U22 Việt Nam tỏ ra vô cùng bế tắc.

Rõ ràng, HLV Kim Sang Sik còn một khối lượng công việc khổng lồ phía trước để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, nơi các đối thủ mạnh và chuyên nghiệp hơn U22 Trung Quốc rất nhiều.

May mắn lớn nhất là vị thuyền trưởng vẫn còn thời gian để khắc phục, điều chỉnh và xây dựng lối chơi bài bản hơn cho U22 Việt Nam.