Lưới của U23 Việt Nam bị rung lên lần thứ 3

Từ tình huống cố định của U23 Trung Quốc bên cánh phải, bóng được treo khó chịu vào vòng cấm U23 Việt Nam. Lý Đức đánh đầu phá hụt, bóng đập vào vai Peng Xiao rồi bay cầu âu rồi rơi vào khung thành.

Sau pha bóng này, trung vệ Lý Đức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi có tác động vào vùng đầu cầu thủ đối phương.