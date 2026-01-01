Video U23 Trung Quốc mở tỷ số
Ghi bàn:
U23 Trung Quốc: Peng Xiao (47'), Xiang Yuwang (52'), Wang Yudong (90'+9)
Đội hình ra sân:
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh (Đức Anh 33' - Văn Thuận 64'), Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Ngọc Mỹ (Thanh Nhàn 53'), Công Phương (Đình Bắc 46'), Lê Phát (Quốc Việt 53').
U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang, Liu Haofan, Xiang Yuwang, Peng Xiao, Bao Shengxin, Wang Bohao, Yang Alex, Chen Zeshi, Kuai Jiwen.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại đáng tiếc 0-3 của U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba, trong khi U23 Trung Quốc tiến vào chung kết với U23 Nhật Bản.
90'+9
Mải mê tấn công, U23 Việt Nam dính bàn thua thứ ba. Wang Yudong là người có pha đệm lòng thoải mái cận thành ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Trung Quốc.
90'+5
Thêm một cơ hội mười mươi nữa của U23 Trung Quốc nhưng thủ môn Trung Kiên vẫn là người chiến thắng trong pha đối mặt.
90'+3
Thủ môn Trung Kiên cứu cho U23 Việt Nam khỏi bàn thua thứ ba từ cú sút trong thế đối mặt với cầu thủ U23 Trung Quốc.
90'+1
Đồng đội treo bóng vào vòng cấm để Thanh Nhàn đánh đầu nhưng vẫn không đánh bại được thủ thành Li Hao.
90'
Hiệp hai có 9 phút bù giờ.
89'
Cơ hội ngon ăn dành cho U23 Việt Nam, Quốc Việt mở bóng thoáng cho Đình Bắc nhưng quá đáng tiếc khi cú cứa lòng bị hậu vệ U23 Trung Quốc cản phá.
82'
Thủ môn Trung Kiên vất vả ngăn cản U23 Trung Quốc ghi bàn thắng thứ ba.
77'
Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài chính người Australia xác định có lỗi việt vị của cầu thủ Trung Quốc nên bàn thắng bị hủy.
74'
Lưới của U23 Việt Nam bị rung lên lần thứ 3
Từ tình huống cố định của U23 Trung Quốc bên cánh phải, bóng được treo khó chịu vào vòng cấm U23 Việt Nam. Lý Đức đánh đầu phá hụt, bóng đập vào vai Peng Xiao rồi bay cầu âu rồi rơi vào khung thành.
Sau pha bóng này, trung vệ Lý Đức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi có tác động vào vùng đầu cầu thủ đối phương.
71'
U23 Việt Nam miệt mài tấn công, tìm đường vào khung thành của U23 Trung Quốc. Tuy nhiên, các chân sút của chúng ta vẫn đang vấp phải bức tường máu trắng kiên cố.
64'
HLV Kim Sang Sik thay cầu thủ thứ 4 khi tung tiền đạo Văn Thuận vào thế chỗ trung vệ Đức Anh. Như vậy, U23 Việt Nam chơi tất tay với 4 tiền đạo trên sân.
61'
Cơ hội cho U23 Việt Nam trong pha bóng lộn xộn trong vòng cấm U23 Trung Quốc, đáng tiếc khi thủ môn Li Hao đấm bóng ngay trên đầu Quốc Việt.
57'
U23 Việt Nam dù đang kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động gây sức ép nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với khung thành của thủ ôn Li Hao.
52'
Xiang Yuwang nhân đôi cách biệt cho U23 Trung Quốc
Một pha tổ chức tấn công của U23 Trung Quốc, đội bóng áo đỏ dù có đông quân số nơi hàng thủ vẫn để cho Xiang Yuwang xoay người dứt điểm chéo góc đánh bại Trung Kiên lần thứ hai chỉ trong ít phút.
48'
Peng Xiao mở tỷ số trận đấu
Từ quả phạt góc của U23 Trung Quốc, trung vệ Peng Xiao đánh đầu cận thành rất căng khiến Trung Kiên không thể cản phá.
47'
Trung Kiên cản phá xuất sắc
Trong pha phòng ngự thiếu chắc chắn, trung vệ Lý Đức đánh đầu về may thay thủ môn Trung Kiên vẫn kịp thời đấm bóng đi vọt xà ngang.
Hiệp 2
Ngay đầu hiệp hai, HLV KIm Sang Sik quyết định tung Đình Bắc vào thế chỗ Công Phương.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'
Hiệp một có 3 phút bù giờ. Công Phương vừa phải nhận thẻ vàng vì pha ngăn cản thủ môn Li Hao phát bóng lên.
39'
Đội bóng áo đỏ đang chủ động nhường thế trận cho đối thủ, chơi chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội tổ chức phản công.
32'
Hiểu Minh rời sân bằng cáng
Hiểu Minh bị đau chân phải sau nỗ lực truy cản cầu thủ U23 Trung Quốc ở gần cột cờ góc sân nhà. Bác sĩ lập tức được cho vào sân chăm sóc cho trung vệ này. Đáng tiếc là Hiểu Minh không thể tiếp tục thi đấu, HLV Kim Sang Sik buộc phải tung Đức Anh vào thế chỗ.
27'
Đến lượt Công Phương thực hiện cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân cầu thủ Trung Quốc rồi đập đất, khiến thủ môn Li Hao vất vả đấm bóng chịu phạt góc.
25'
Đội trưởng Văn Khang đá phạt kỹ thuật bên ngoài vòng cấm U23 Trung Quốc buộc thủ môn Li Hao phải đấm bóng giải nguy.
23'
Sau pha đột phá bất thành của Công Phương bên cánh phải, đến lượt Xuân Bắc solo khiến Hu Hetao phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng.
17'
Đang là một thế trận giằng co và thận trong giữa đôi bên. Chưa đội nào hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội tạo ra.
12'
Đội trưởng Văn Khang đá phạt góc, Lê Phát đánh đầu ngược đưa bóng đi cắt ngang khung thành U23 Trung Quốc.
7'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik tổ chức pressing ngay bên phần sân của U23 Trung Quốc. Đội bóng áo trắng vừa có cú dứt điểm đầu tiên nhưng quá thiếu chính xác.
2'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam lập tức triển khai thế trận tấn công. Văn Khang vừa khoét vào cánh trái rồi tạt bóng ra để đồng đội dứt điểm bị hậu vệ áo trắng ngăn chặn.
22h30
Trọng tài chính người Australia - Alexander King nổi hồi còi cho trận bán kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc.
22h23
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra làm thủ tục trước trận đấu.
22h11
22h00
Video HLV Kim Sang Sik công bố đội hình xuất phát (nguồn: VFF)
21h45
Video U23 Việt Nam đã có mặt tại SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (nguồn: VFF)
21h30
Ở trận bán kết với U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U23 Trung Quốc mặc trang phục màu trắng.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam
21h00
Danh sách thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Nhận định trước trận
Chiến thắng trước U23 UAE đã tiếp thêm nguồn năng lượng đặc biệt cho U23 Việt Nam trước trận bán kết U23 châu Á. Sau 8 năm chờ đợi kể từ Thường Châu, việc trở lại vòng bán kết mang ý nghĩa lịch sử, đồng thời thắp lên khát vọng tiến xa hơn của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Với phong độ ổn định và tinh thần thi đấu kiên cường, U23 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu cao nhất là góp mặt ở trận chung kết.
U23 Trung Quốc cũng bước vào bán kết trong tâm thế hưng phấn sau khi loại U23 Uzbekistan. Dù không sở hữu lối chơi tấn công nổi bật, đội bóng này gây ấn tượng mạnh nhờ hàng thủ kỷ luật và phong độ xuất thần của thủ môn Li Hao. Khả năng cản phá xuất sắc, đặc biệt ở loạt sút luân lưu, biến U23 Trung Quốc thành đối thủ không dễ bị khuất phục.
Với quyết tâm từ cả hai phía, trận bán kết hứa hẹn sẽ là màn so tài quyết liệt, nơi bản lĩnh và sự chuẩn bị chiến thuật đóng vai trò then chốt.
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Đầy đủ lực lượng, tuy nhiên có chút lo lắng khi một số tuyển thủ trẻ của Việt Nam như Đình Bắc, Lý Đức, Nhật Minh, Thái Sơn, Viktor Le… đang có chút quá tải.
U23 Trung Quốc: Mất Yang Haoyu vì nhận đủ thẻ vàng.