U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết, qua đó gặp U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026.
Ghi bàn:
U23 Trung Quốc: Peng Xiao (47'), Xiang Yuwang (52'), Wang Yudong (90'+9)
Đội hình ra sân:
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh (Đức Anh 33' - Văn Thuận 64'), Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Ngọc Mỹ (Thanh Nhàn 53'), Công Phương (Đình Bắc 46'), Lê Phát (Quốc Việt 53').
U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang, Liu Haofan, Xiang Yuwang, Peng Xiao, Bao Shengxin, Wang Bohao, Yang Alex, Chen Zeshi, Kuai Jiwen.
Chuỗi trận toàn thắng 15 trận liên tiếp của U23 Việt Nam không thể nối dài khi thầy trò HLV Kim Sang Sik thúc thủ 0-3 trong trận bán kết U23 châu Á 2026 trước U23 Trung Quốc.
Trung vệ Hiểu Minh gặp vấn đề nghiêm trọng với dây chằng đầu gối, không thể cùng U23 Việt Nam thi đấu trong phần còn lại của giải U23 châu Á 2026.