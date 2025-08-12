Công bố chiều 12/8 tại Hà Nội, nền tảng truyền hình trực tuyến TV360 cho biết đã đạt được thỏa thuận sở hữu quyền phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp (2025- 2028).

Thông qua việc hợp tác trực tiếp với Bundesliga International (DFL), trọn vẹn 306 trận đấu mỗi mùa Bundesliga được nền tảng truyền hình trực tuyến này cung cấp cho người hâm mộ bóng đá Đức tại Việt Nam. Ngoài ra, hai bên còn mở ra cơ hội kết nối giữa các tài năng bóng đá Việt Nam và những CLB hàng đầu nước Đức.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội chụp ảnh bên cạnh chiếc đĩa bạc danh giá của Bundesliga

Theo công bố, CĐV hâm mộ Bundesliga có thể tận hưởng những công nghệ hiện đại nhất: xem đồng thời 4 trận đấu trên cùng một thời điểm; tương tác và bình luận trực tiếp, dự đoán tỷ số với BLV; công nghệ AI gợi ý nội dung cá nhân hóa theo người dùng cho phép tự động đề xuất trận đấu, nội dung theo sở thích cá nhân.

Lứa trẻ của Thể Công Viettel có cơ hội trải nghiệm môi trưởng đỉnh cao ở Bundesliga

Với tham vọng tạo nên "một hành trình sống trọn cùng đam mê bóng đá Đức cho người Việt", nền tảng truyền hình trực tuyến này tung ra nhiều "chiêu": “Xem Bundesliga – Săn vé đi Đức cùng TV360” để khán giả có cơ hội săn 1 cặp vé đi Đức xem trực tiếp Bundesliga hay Bundesliga Watch Party. Đặc biệt, seri độc quyền “Hành trình tới Bundesliga” ghi lại quá trình cầu thủ trẻ, HLV của CLB Thể Công Viettel sang Đức, tham gia tập huấn, trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao tại các CLB thuộc Bundesliga.