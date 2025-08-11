V-League lại… lên đời

Dù ngoại binh vẫn là nhóm cầu thủ rất quan trọng tại V-League, nhưng có thể thấy ở vài mùa gần đây, giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam không có quá nhiều những gương mặt nổi trội.

Những cầu thủ hay nhất phần lớn là những gương mặt cũ từ Rafaelson (trước khi nhập tịch), Hendrio, Alan, Atur, Lucas, Pedro… Tuy nhiên, các dấu hiệu cho thấy mùa giải 2025/26 sẽ khác.

Bên cạnh nhóm các ngoại binh cũ, V-League đang chứng kiến rất nhiều bản hợp đồng 'bom tấn', cũng như trải khá rộng thay vì rơi vào một nhóm CLB giàu tiềm lực như Nam Định, CAHN, Hà Nội FC hay Viettel.

Yevgeniy Serdyuk (Hà Tĩnh) được định giá tới 800 ngàn USD

Có thể kể tới những Njabulo Blom (Nam Định), Matheus Felipe (CA TP.HCM), Yevgeniy Serdyuk (Hà Tĩnh), Stefan Mauk (CAHN),… khiến người hâm mộ kỳ vọng mùa giải mới giàu sức sống và tính cạnh tranh cao hơn so với trước đây.

Cơ hội và thách thức cho cầu thủ nội

Sự đổ bộ của ngoại binh chất lượng cao mang đến những tác động rõ rệt, cơ hội và thách thức đến các cầu thủ nội và sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Về mặt tích cực, đây là một cơ hội vàng để các cầu thủ Việt Nam học hỏi và phát triển khi được thi đấu và tập luyện cùng những ngoại binh có trình độ cao.

V-League sở hữu những ngoại binh chất lượng cao giúp các cầu thủ Việt Nam thêm cơ hội tăng sức cạnh tranh

Sự cạnh tranh vị trí trong đội hình cũng sẽ trở nên khốc liệt hơn, buộc mỗi cầu thủ phải không ngừng nỗ lực, cố gắng khẳng định bản thân. Bên cạnh đó, việc sở hữu những ngoại binh giỏi cũng giúp các HLV nội có thêm kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển đội hình.

Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề cũng không hề nhỏ. Làn sóng ngoại binh có thể làm giảm cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ Việt Nam, khi áp lực thành tích, cũng như việc bỏ ra hàng triệu USD chiêu mộ, các CLB dĩ nhiên ưu tiên tuyệt đối cho nhóm cầu thủ ngoại.

Dù vậy, với việc V-Leaguer được nâng cấp bởi các ngoại binh và lực lượng cầu thủ Việt kiều cũng đáng để mừng. Hi vọng rằng, với những bản hợp đồng hàng triệu USD, V-League trở nên giàu sức sống hơn và qua đó giúp tuyển Việt Nam nâng tầm.