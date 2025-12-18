Highlights U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Ghi bàn:
U22 Việt Nam: Đình Bắc (49' pen), Waris Schoolthong (60' phản lưới), Thanh Nhàn (96')
U22 Thái Lan: Burapha Yotsako (21'), Ratree Seksan (31')
Đội hình thi đấu
U22 Thái Lan: Phosoman Sorawat, Ratree Seksan, Tamma Chanon. Buaphan Chanapach (Phichitchai 28'), Boonlha Sittha, Kamyok Kakana, Chool Thong Waris, Otton Chaiyaphon, Sanron Iklas, Maneekorn Khon-Ek, Burapha Yotsakon.
U22 Việt Nam: Kiên Trung, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Quốc Cường (Thái Sơn 38'), Văn Khang (Văn Thuận 46'), Viktor Lê (Thanh Nhàn 46' - Quốc Việt 100'), Xuân Bắc, Đình Bắc (Ngọc Mỹ 111').