Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2026 hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, nhóm đối tượng này sẽ được tăng thêm 8% mức trợ cấp hằng tháng.

Theo thông tư, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 162/2026 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, mức trợ cấp hằng tháng của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng thêm 8% trên mức đang hưởng tại thời điểm tháng 6/2026.

Ngoài mức tăng 8%, những trường hợp có mức hưởng thấp sẽ tiếp tục được điều chỉnh bổ sung.

Theo đó, người có mức trợ cấp dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Trường hợp đang hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên mức 3,8 triệu đồng/tháng.

Thông tư cũng quy định, từ ngày 1/7/2026, cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại sẽ được hưởng mức trợ cấp hằng tháng 3,8 triệu đồng.

Bộ Nội vụ cho biết, mức trợ cấp làm căn cứ điều chỉnh là mức hưởng quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2024 của Bộ Nội vụ ban hành ngày 5/7/2024.

Thông tư số 12/2026 của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 và thay thế Thông tư số 08/2024.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng theo quy định mới đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.