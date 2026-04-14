Sau các bài viết liên quan đến đề xuất nghiên cứu giải pháp cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng một số nền tảng mạng xã hội phổ biến, VietNamNet nhận được nhiều ý kiến băn khoăn của độc giả xoay quanh việc có nên dùng mạng xã hội phục vụ học tập, nhất là khi hiện nay mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube đã tích hợp sâu vào hệ sinh thái dạy và học.

Cần dừng việc giao bài qua mạng xã hội

Không ít phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ với việc hạn chế, thậm chí cấm trẻ sử dụng mạng xã hội. Độc giả Phong cho rằng, bản chất “gây nghiện” của các nền tảng khiến trẻ em khó có khả năng tự kiểm soát, ngay cả khi không cần đến thuật toán gây nghiện.

“Chỉ cần một bình luận, một chia sẻ của bạn bè cũng có thể khiến trẻ bị cuốn vào vòng tranh luận không dứt, đến khi đi ngủ vẫn còn thao thức muốn biết kết quả của cuộc tranh luận đó. Chúng ta đã trao chất gây nghiện vào tay trẻ mà kể cả người lớn cũng khó đủ khả năng chống lại”, độc giả này nêu quan điểm.

Do đó, theo độc giả, nên để trẻ tránh xa mạng xã hội vì trẻ chưa đủ nhận thức để phân biệt đúng - sai và càng chưa biết điểm dừng. Độc giả này đề xuất nên tách mạng xã hội khỏi hoạt động học tập, thay vào đó tận dụng các nền tảng, ứng dụng chính thức mà nhà trường đã triển khai để giao bài cho học sinh, thay vì chỉ dùng để thông báo điểm thi.

Ở góc nhìn khác, một độc giả giấu tên cũng cho rằng nội dung trên mạng xã hội ngày càng phức tạp, độc hại, khó kiểm soát, đặc biệt là các nội dung kịch tính, cắt ghép thiếu bối cảnh dễ khiến học sinh hiểu sai, bắt chước mà không nhận thức được hậu quả.

Tuy vậy, chính độc giả này cũng thừa nhận việc cấm hoàn toàn không đơn giản, khi học sinh hiện nay vẫn cần thiết bị và môi trường trực tuyến để phục vụ học tập như làm bài nhóm, thuyết trình hay các môn học liên quan đến công nghệ...

Không nên tư duy “không quản được thì cấm”

Trong khi đó, một số ý kiến lại cho rằng việc cấm hoàn toàn là không khả thi và có thể phản tác dụng. Độc giả Nguyễn Phi Hùng nhìn nhận ngay cả người lớn còn khó cưỡng lại sức hút của mạng xã hội, nên việc yêu cầu trẻ em “không dùng” là thiếu thực tế.

Độc giả cho rằng mạng xã hội hay các sản phẩm công nghệ bản chất không xấu. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng để mang lại giá trị tốt nhất. Nếu được định hướng đúng, đây vẫn có thể là công cụ mang lại giá trị tích cực.

“Không nên tư duy không quản được thì cấm. Quan trọng là tìm cách sử dụng sao cho hợp lý”, độc giả nêu quan điểm, đồng thời cho rằng vai trò của gia đình rất quan trọng trong việc giúp trẻ sử dụng mạng xã hội hợp lý.

Theo độc giả Phi, quan trọng là cách sử dụng mạng xã hội thế nào cho hợp lý để mang lại giá trị tốt nhất. "Đơn giản như cha mẹ sau một ngày đi làm về thay vì than vãn mệt mỏi rồi nằm ườn lướt mạng thì có thể ngồi chơi với con đôi ba phút, hoặc đọc sách cùng con cũng là yếu tố phần nào giảm bớt sự phụ thuộc vào mạng xã hội”, độc giả Phi chia sẻ.

Cô Nguyễn Thu Trang, giáo viên THCS tại Hà Nội, cho rằng việc cấm hoàn toàn trẻ sử dụng mạng xã hội là không khả thi. Theo cô, mạng xã hội hiện nay trở thành một phần trong việc dạy và học của thầy trò, từ giao bài, thông báo đến trao đổi nhóm.

“Nếu cấm hẳn, giáo viên cũng rất khó xoay xở vì chưa có nền tảng nào thay thế tiện lợi. Chưa kể học sinh sẽ tìm cách dùng ‘ngầm’, lúc đó còn khó kiểm soát hơn”, cô nói.

Theo cô Trang, điều quan trọng không phải là cấm mà là hướng dẫn học sinh sử dụng đúng cách. Các em cần được dạy cách phân biệt nội dung tốt - xấu, biết tự giới hạn thời gian thay vì cần người kiểm soát. Nếu được hướng dẫn đúng, mạng xã hội có thể là môi trường học tập, sáng tạo và kết nối rất hiệu quả. Ngược lại, nếu chỉ cấm mà không dạy, trẻ sẽ thiếu kỹ năng tự bảo vệ khi buộc phải tiếp xúc trong tương lai.

Ngoài ra, nữ giáo viên cũng cho rằng cần có sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để đặt ra quy tắc sử dụng rõ ràng, đồng thời từng bước xây dựng các kênh học tập chính thức để giảm sự phụ thuộc vào mạng xã hội.

