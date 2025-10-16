Ngày 16/10, truyền thông quốc tế đưa tin nữ người mẫu Pamela Genini (29 tuổi) đã thiệt mạng sau khi bị bạn trai Gianluca Soncin (52 tuổi) đâm nhiều nhát bằng dao tại căn hộ riêng ở Milan (Ý).

Nữ người mẫu Pamela Genini.

Theo điều tra ban đầu, vụ án xảy ra vào chiều 14/10 khi hàng xóm chứng kiến Gianluca xông vào nhà của Pamela và ra tay sát hại cô ngay trên ban công.

Các nhân chứng cho biết họ đã lập tức gọi cảnh sát sau khi nghe tiếng la hét và chứng kiến vụ việc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới nơi, Pamela đã trong tình trạng nguy kịch và qua đời ngay sau đó còn hung thủ tự sát bất thành và được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát Milan xác nhận Gianluca đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người có chủ ý.

Theo tờ Il Corriere della Sera, Gianluca đã dùng chìa khóa phụ để đột nhập vào nhà bạn gái. Thời điểm đó, Pamela đang nói chuyện điện thoại với bạn trai cũ và tiết lộ về nỗi lo sợ bị hành hung. Khi thấy Gianluca xuất hiện, cô kịp kêu lên trước khi cuộc gọi bị ngắt. Chính bạn trai cũ đã gọi cảnh sát sau khi nhận ra Pamela đang gặp nguy hiểm.

Nguồn tin cho biết cả 2 đã hẹn hò khoảng 1 năm rưỡi song gần đây mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Pamela được cho là đang có ý định chia tay vì cảm thấy bị kiểm soát và đe dọa.

Cả 2 hẹn hò khoảng 1 năm rưỡi.

Sau vụ việc, bạn thân nữ người mẫu đăng dòng tưởng niệm trên Instagram: “Tôi chỉ hy vọng công lý sẽ được thực thi, để anh ta phải trả giá vì đã cướp đi người như chị em của tôi. Tạm biệt Pamela, chúng ta sẽ không còn cùng nhau già đi nữa. Cậu sẽ mãi mãi trẻ trung”.

Pamela Genini sinh ra tại Bergamo, là người mẫu, influencer và doanh nhân. Trước khi chuyển hướng sang truyền hình và kinh doanh, Genini từng khởi nghiệp với vai trò người mẫu áo tắm và sau đó sáng lập thương hiệu đồ biển cùng bạn thân.

Nguồn: Mirror, Ravennae Dintorni