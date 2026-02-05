Ngày 28/1, tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), cuộc đoàn tụ sau 34 năm xa cách của gia đình anh Hồ Long đã khiến nhiều người xúc động, theo trang QQ.

Theo người thân, năm 1992, khi mới 3 tháng tuổi, Hồ Long bị bắt cóc trong thời gian được mẹ đưa về thăm nhà ngoại ở tỉnh Vân Nam. Kể từ đó, gia đình ly tán, cha mẹ anh bước vào hành trình tìm con kéo dài hơn 3 thập kỷ.

Người cha, ông Hồ Ích Lâm, không biết chữ, quanh năm đi khuân vác để dành tiền tìm con. Hễ nghe ở đâu có thông tin liên quan đến trẻ bị mua bán, ông lập tức tìm đến dò hỏi, dán thông báo tìm người, để rồi mang trong mình nhiều bệnh tật do lao lực kéo dài.

Người mẹ, bà Đồ Quốc Phương, lặn lội khắp các huyện, thị trấn tìm tin con. Những năm tháng sống trong đau khổ, khóc cạn nước mắt khiến bà mù hoàn toàn mắt phải, mắt trái suy giảm nghiêm trọng thị lực và từng phải phẫu thuật tim. Ngay cả khi nằm viện, trong lúc mê man, bà vẫn không ngừng gọi tên con trai.

Người mẹ vì nỗi đau mất con mà khiến một bên mắt bị mù hoàn toàn. Ảnh: QQ

Sau khi bị bán cho một gia đình ở Phúc Kiến, tuổi thơ của Hồ Long không mấy êm ả. Khi 7-8 tuổi, anh biết sự thật mình là đứa trẻ được mua về. Đến tuổi trưởng thành, Hồ Long làm nhiều công việc lao động chân tay, từng mở cửa hàng nhỏ nhưng cuộc sống bấp bênh.

Mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt ngày càng thôi thúc anh. Năm 2021, anh chủ động lấy mẫu ADN, đưa thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia phòng chống mua bán người.

Đến ngày 15/1/2026, phép màu xảy ra khi ADN của Hồ Long trùng khớp với cha mẹ ruột. Ngày 28/1, lễ nhận thân được tổ chức tại quê nhà. Khi đặt chân xuống xe, trở về căn nhà cũ, anh ôm chầm lấy mẹ ruột và nắm tay bà không rời, liên tục hỏi han tình trạng sức khỏe.

Anh Hồ Long hạnh phúc đoàn tụ với gia đình ruột thịt. Ảnh: QQ

Gia đình Hồ Long còn 2 người em gái, nhiều năm qua họ đều thay anh chăm sóc cha mẹ già. Sau ngày đoàn tụ, anh quyết định ở lại quê nhà, bù đắp quãng thời gian 34 năm vắng bóng, gánh vác mọi việc trong gia đình.

“Dù điều kiện ở gia đình cha mẹ nuôi khá hơn, nhưng tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thương. Chỉ khi trở về bên cha mẹ ruột, tôi mới thấy bình yên”, Hồ Long chia sẻ.

Anh cho biết nếu tìm được việc làm phù hợp ở Quý Châu, anh sẽ ở lại lâu dài, còn nếu không, anh sẽ tiếp tục đi làm xa nhưng vẫn luôn ưu tiên chăm sóc cha mẹ.

“Điều quan trọng nhất bây giờ là bù đắp và phụng dưỡng bố mẹ cho thật tốt”, anh nói.