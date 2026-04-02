Liên quan đến vụ việc hệ thống ghế chỉnh điện trên mẫu Hyundai Palisade bị lỗi gập ghế nguy hiểm cho trẻ nhỏ, theo truyền thông Mỹ, cô Ashley Groussman (bang California) khẳng định cô từng gặp sự cố ngay trong ngày đầu sử dụng xe vào tháng 8 năm ngoái.

Khi đang đón con, một hành khách ở hàng ghế thứ ba vô tình bấm nút, khiến ghế hàng thứ hai gập xuống và ép vào người đứa trẻ mà không tự dừng lại.

“Con bé bắt đầu la hét, tôi lập tức quay lại và kéo con ra ngoài,” Groussman kể lại. Sau sự việc, cô liên tục liên hệ với Hyundai, cảnh báo rằng mẫu SUV này tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với hành khách, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Hyundai Palisade 2026 bị lỗi gập ghế nguy hiểm cho trẻ nhỏ

Trong một thông điệp gửi đi vào tháng 9, Groussman nhấn mạnh đây là vấn đề “khẩn cấp”, liên quan trực tiếp đến an toàn. Cô cũng đăng tải cảnh báo trên mạng xã hội, cho rằng ghế xe vẫn tiếp tục di chuyển ngay cả khi đang có người ngồi.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, phía hãng xe cho biết hệ thống vẫn hoạt động “đúng thiết kế” và khép lại vụ việc.

Khoảng 6 tháng sau, một tai nạn tương tự xảy ra tại thành phố Akron, bang Ohio (Mỹ). Một bé gái 2 tuổi đã tử vong sau khi bị ghế chỉnh điện trong chiếc Hyundai Palisade kẹp chặt khi xe đang đỗ. Cảnh sát cho biết nạn nhân bị mắc kẹt và không thể được giải cứu kịp thời.

“Đã có nhiều nỗ lực để nâng ghế lên nhưng không thành công trong một khoảng thời gian dài,” một sĩ quan điều tra cho biết. Sự chậm trễ này đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Hyundai thừa nhận từng nhận được phản ánh từ khách hàng liên quan đến hoạt động của hệ thống ghế, đồng thời cho biết hãng luôn xem xét các ý kiến trong quy trình đảm bảo an toàn, nhưng không bình luận về từng trường hợp cụ thể.

Trước sức ép từ truyền thông và cơ quan chức năng, Hyundai đã tạm dừng bán một số phiên bản Palisade đời 2026, đồng thời phát đi lệnh triệu hồi khoảng 68.500 xe tại Mỹ và Canada. Nguyên nhân được xác định là ghế điện phía sau có thể kẹp hành khách.

Hiện hãng đang triển khai bản cập nhật phần mềm tạm thời nhằm cải thiện khả năng phát hiện va chạm của hệ thống, trong khi giải pháp khắc phục triệt để vẫn đang được nghiên cứu. Về phía Groussman, cô cho biết Hyundai đã đồng ý thu hồi lại chiếc xe, điều mà cô đã yêu cầu từ nhiều tháng trước.

Theo Carscoops

