Bà Nguyễn Thị Tiệp (SN 1958) là nhân vật trong bài viết: “Nỗi cơ cực của người phụ nữ U70 nuôi con mắc bệnh Down, chồng liệt nửa người”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng ông Lương Ngọc Ninh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thủy trực tiếp trao số tiền bạn đọc hỗ trợ đến gia đình bà Tiệp

Nhiều năm qua, một mình bà Tiệp đã gồng gánh chăm sóc chồng bệnh nặng và con trai út mắc hội chứng Down khiến cuộc sống của gia đình bà vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, mới đây, chồng bà đã không qua khỏi.

Nỗi đau mất mát tiếp tục đè nặng lên vai người phụ nữ ở tuổi xế chiều khi bà trở thành chỗ dựa duy nhất của người con trai bệnh tật.

Chia sẻ với hoàn cảnh của bà Tiệp, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ mẹ con bà số tiền 24.921.612 đồng.

Hai mẹ con bà Tiệp xúc động trước tình cảm của bạn đọc

Đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm, bà Tiệp xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các bạn đọc đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh gia đình trong lúc khó khăn.

Đại diện chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay hỗ trợ, góp phần giúp gia đình bà Tiệp có thêm điều kiện trang trải cuộc sống trong thời gian tới.