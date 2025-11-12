MS 2025.306

Trong căn nhà trống huơ trống hoác ở thôn Đại Lại, xã Liên Minh, gia đình anh Mai Văn Thức (SN 1986) đang trải qua những ngày tháng cùng cực nhất. Anh Thức và chị Mai Thị Duyên (SN 1991) nên duyên vợ chồng từ năm 2011. Anh chị có ba người con trai: con lớn 8 tuổi, con thứ hai 4 tuổi và bé út chưa tròn 1 tuổi.

Cuộc sống tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng hai vợ chồng luôn đồng lòng, chăm chỉ làm lụng, chắt chiu từng đồng để nuôi con và vun vén cho tổ ấm nhỏ. Thế nhưng, đúng thời điểm chị Duyên sinh con thứ ba, biến cố bất ngờ ập đến. Sau thời gian dài ho dai dẳng, sụt cân nhanh, đầu năm 2025 anh Thức đi khám và bàng hoàng khi nhận kết quả mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Gia đình chị Duyên đang rất khó khăn do nhà đông con, chồng lại bị ung thư giai đoạn cuối

Từ ngày anh ngã bệnh, mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên đôi vai người vợ. Một mình chị Duyên phải quán xuyến mọi việc: vừa chăm chồng bệnh nặng, vừa lo cho ba đứa con thơ, lại phải tranh thủ đi làm thuê để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt và thuốc men cho chồng.

“Trước khi sinh bé thứ ba, vợ chồng tôi bàn nhau vay mượn để xây lại căn nhà, mong con cái có chỗ ở đàng hoàng hơn. Khi đó, chúng tôi tính toán, hai vợ chồng cùng cố gắng làm lụng, tiết kiệm thì khoảng 7 - 8 năm sẽ trả hết nợ. Nhưng nhà vừa xây thô xong, còn chưa kịp sơn thì chồng tôi phát hiện mắc ung thư, nên đến giờ vẫn để dở dang như vậy.

Tôi sinh bé thứ ba được vài tháng đã gửi con cho bà nội trông giúp để đi làm, còn có chút tiền lo cho cả nhà. Cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn, tiền xây nhà còn nợ hơn 200 triệu đồng nên chồng tôi không chữa trị tại bệnh viện mà xin về nhà dùng thuốc nam và thuốc giảm đau để cầm cự”, chị Duyên nghẹn giọng.

Hiện mỗi ngày chi phí thuốc thang cho anh Thức hết hơn 200.000 đồng. Với mức lương chưa tới 7 triệu đồng/tháng, dù chị Duyên có tằn tiện đến đâu cũng không đủ trang trải, buộc phải vay mượn khắp nơi để có tiền mua thuốc cho chồng và lo cho ba đứa con nhỏ.

Sức khỏe anh Thức hiện rất yếu. Dù bị bệnh tật dày vò, những cơn đau kéo đến liên tục, anh vẫn cố gắng gượng dậy, khi thuốc giảm đau phát huy tác dụng thì phụ vợ trông con nhỏ, dù chỉ được đôi chút. Còn khi cơn đau ập đến, anh lại lặng lẽ cắn răng chịu đựng vì sợ vợ con nhìn thấy sẽ thêm lo lắng.

“Thực ra, tôi rất muốn đi bệnh viện chữa trị, vì tôi muốn sống lâu hơn để lo cho vợ con, để nhìn các con khôn lớn. Thế nhưng, chi phí xạ trị quá lớn, gia đình không có khả năng chi trả nên tôi chỉ uống thuốc nam để cầm cự. Nhìn các con nheo nhóc, tôi đau lòng vô cùng. Thôi thì, còn được sống với vợ con ngày nào, tôi mừng ngày ấy”, anh Thức nói trong hơi thở đứt quãng.

Nhìn người chồng xanh xao, gầy rộc, cố nén cơn đau để nở nụ cười với các con, chị Duyên chỉ biết quay đi lau nước mắt.

Thương hoàn cảnh éo le của gia đình anh Thức, anh em, họ hàng và bà con lối xóm thường xuyên qua lại thăm hỏi, động viên. Mỗi người góp một chút tấm lòng: người cho ít gạo, ít thức ăn, người gửi chút tiền, mong san sẻ phần nào khó khăn với gia đình.

Giờ đây, điều chị Duyên mong mỏi nhất là các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh để chị yên tâm đi làm kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng, để ba đứa con thơ không phải sớm chịu cảnh mất bố.

Một mình chị Duyên vừa phải chăm chồng bệnh nặng, vừa lo cho các con thơ

Ông Phạm Văn Trung, Bí thư Chi bộ thôn Đại Lại, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Thức hiện rất khó khăn. Anh Thức là trụ cột chính nhưng không may mắc bệnh hiểm nghèo, nhà lại đông con nên rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng để gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó này. Mọi sự giúp đỡ, dù ít hay nhiều, đều là nguồn động viên lớn lao giúp gia đình anh Thức vơi bớt gánh nặng cơm áo, thuốc men”.

