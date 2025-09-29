Chiều nay (29/9), Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo chí đã nêu một số vụ án, vụ việc trong diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đề nghị cung cấp thêm thông tin về diễn biến đó là: Vụ buôn bán hàng giả tại Công ty Zholding; vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao...

Về vụ buôn bán hàng giả tại Công ty Zholding, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, với 2 tội danh chính là sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

"Về diễn biến mới, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản; triển khai văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản của 3 bị can; tạm giữ 5 ô tô; thu giữ số tiền trên 50 tỷ đồng; ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, 12 tài khoản chứng khoán, để đảm bảo công tác điều tra xét xử", ông Toản nói.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin về vụ án, vụ việc. Ảnh: T.Đ

Tháng 6 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (Công ty Z Holding) trụ sở tại 275 Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Theo kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định: “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại: 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025 không bảo đảm thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm".

Theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì sản phẩm trên là hàng giả.

Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ông Toản cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về 2 tội danh: Đưa và nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra đã kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục số tiền 13,9 tỷ đồng. Vụ án vẫn đang được điều tra.

Ngày 13/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng cùng 4 cán bộ của Cục An toàn thực phẩm, về tội Nhận hối lộ. Ngày 29/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 6 người về tội Nhận hối lộ, gồm: Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga cùng 5 thuộc cấp.

Về dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính vẫn đang xử lý; Ban Chỉ đạo đã có kết luận thì căn cứ vào đấy sẽ có thể xử lý tiếp theo.

Ông Toản cho biết, khi nào có kết luận, căn cứ kết luận này, Bộ Công an sẽ xử lý theo quy định.

Hồi tháng 3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trụ sở mới của Bộ Ngoại giao có cổng chính nằm ở mặt đường Lê Quang Đạo. Dự án có tổng mức đầu tư 3.484 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt.

Kiểm toán Nhà nước đã vào cuộc. Nguyên nhân chậm tiến độ được phân tích do điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, phân kỳ giai đoạn đầu tư và phụ thuộc vào tiến độ phân bổ kế hoạch vốn của dự án.

Ngày 27/3, tại phiên họp thường kỳ lần 7 của Ban Chỉ đạo Bộ Ngoại giao về phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu Ban quản lý dự án phối hợp với các đơn vị liên quan sớm xây dựng báo cáo toàn diện; xây dựng kế hoạch tổng thể với các phương án, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc.