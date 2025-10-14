Ảnh minh hoạ: OC

Sau khi kết thúc mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm với bạn trai, người phụ nữ 38 tuổi (giấu tên) quyết định bắt đầu lại từ đầu.

Cô rời khỏi căn hộ ở Melbourne, Australia và thuê một căn Airbnb trong 2 tháng. Lựa chọn này khiến cô tốn kém khá nhiều tiền.

Một lần đến thăm người dì đang sống ở viện dưỡng lão, cô chia sẻ với dì về việc tìm nhà. Người dì bất ngờ gợi ý cô thử chuyển vào viện dưỡng lão xem sao.

Cô nghe theo lời khuyên của dì, xin chuyển vào viện dưỡng lão. Ban đầu, cô nghĩ đây chỉ là biện pháp tạm thời nhưng sau một thời gian ngắn, cô nhận ra đây chính là nơi cô nên thuộc về, tờ OC đưa tin.

"Tôi đã sống ở đây hơn một năm. Ban đầu tôi nghĩ chỉ ở tạm, nhưng giờ tôi xem đây là nhà của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng.

Sống giữa những người lớn tuổi, không bị cuốn theo cuộc sống vội vã, thiết bị công nghệ, hay mạng xã hội, tôi thấy thật sự rất tốt cho sức khỏe tinh thần của mình. Nơi đây như một chốn bình yên", cô chia sẻ.

Cuộc sống yên bình với chi phí rẻ

Căn 2 phòng ngủ của cô chỉ tốn khoảng 326 USD (8,5 triệu đồng) mỗi tháng, đã bao gồm cả phí dịch vụ. Trong khi giá thuê căn hộ tương tự ở Melbourne là từ 1.826 đến 2.087 USD (47,7 đến 54,5 triệu đồng).

Tuy nhiên, với cô, điều đáng giá nhất không phải là tiền bạc. Sống tại viện dưỡng lão, cô có những người hàng xóm thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe.

Cuộc sống giản dị hơn rất nhiều. Mỗi sáng, cô thức dậy với tiếng nhạc cổ điển từ nhà hàng xóm, uống cà phê, đọc báo và đi dạo. Sau đó, cô tập yoga, đạp xe,... và vẫn duy trì công việc tự do của mình.

"Buổi tối, tôi đi bộ ra tiệm tạp hóa hoặc quán ăn gần đó để làm bánh hoặc ngồi ngoài hiên nhà, trò chuyện cùng hàng xóm và ôn lại những kỷ niệm cũ", cô chia sẻ.

Nhiều người cho rằng sống trong viện dưỡng lão khi còn trẻ là kỳ lạ hoặc nhàm chán, song cô lại thấy ngược lại. Với cô, đó là liệu pháp chữa lành. Cô cho biết trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình về tuổi già.

"Ngôi nhà mới này đã làm thay đổi mục tiêu sống và cách tôi nhìn nhận về tuổi tác. Tôi thấy tuổi 70 hay 80 không hề đáng sợ như trước kia.

Tôi học được rằng, dù ở độ tuổi nào, bạn vẫn có thể sống chủ động, tham gia công tác tình nguyện, kết bạn và bắt đầu sở thích mới", cô chia sẻ.

Một số người thân trong gia đình vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận lựa chọn của cô. Tuy nhiên, cô không hề có ý định rời khỏi viện dưỡng lão. Đối với cô, đây không còn là nơi ở tạm, mà là tổ ấm của riêng mình.