Thời gian gần đây, việc nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện được điều này.

Allison Esposito Medina quay trở lại làm việc sau 5 tháng nghỉ hưu sớm ở tuổi 40. Ảnh: CNBC

Allison Esposito Medina là một nữ triệu phú tự thân. Cô từng làm việc tại Foursquare và Google. Năm 2014, cô bắt đầu công việc kinh doanh, xây dựng mạng lưới Tech Ladies với mục tiêu giúp nhiều phụ nữ tìm được việc làm và kết nối với nhau trong lĩnh vực công nghệ. Từ con số 0, Tech Ladies đã đạt doanh thu hàng triệu USD.

"Tôi cảm thấy tự hào về sứ mệnh này, nhưng tôi chưa bao giờ tập thể dục hay đi nghỉ, thậm chí là hiếm khi gặp bạn bè. Tôi không nhận ra mình đã kiệt sức như thế nào. Cuối cùng, tôi đã bán công ty của mình vào năm 2021 và ở lại đó thêm một năm để hỗ trợ quá trình chuyển đổi", cô chia sẻ.

Năm 2023, khi bước sang tuổi 40, Allison quyết định nghỉ hưu sớm. Nhưng chỉ sau 5 tháng, cô phải quay trở lại công việc.

Cảm xúc lẫn lộn, nhàm chán

Khi nghỉ hưu, Allison chuyển từ New York đến New Jersey để tiện cho công việc của chồng. Cô trải qua những tháng ngày đầu tiên của cuộc sống nghỉ hưu với sự thoải mái và tự do mà trước đây cô chỉ dám mơ ước. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều như cô mong đợi.

"Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có thời gian rảnh. Tôi trồng một vườn hoa. Tôi bắt đầu tập tạ và đi bộ đường dài với những người bạn mới. Tôi làm tình nguyện vài giờ một tuần tại một bếp ăn từ thiện và trung tâm hỗ trợ động vật ở địa phương. Tôi đã chăm sóc những chú chó và nhận nuôi chú chó Addie", cô chia sẻ.

Năm tháng sau, chất lượng cuộc sống của cô được cải thiện rất nhiều. Nhưng bản thân cô lại cảm thấy không hài lòng, thậm chí thấy nhàm chán.

Nhận ra việc từ bỏ hoàn toàn công việc không phải là biện pháp tốt nhất, cô quyết định trở lại làm việc với tư duy mới mẻ. Thay vì làm việc 80 giờ mỗi tuần như trước đây, cô quyết định chỉ làm 40 giờ, để dành thời gian cho bản thân và gia đình.

"Thông qua hoạt động tình nguyện và dành thời gian cho thú cưng, tôi nảy ra một ý tưởng kinh doanh. Đó là một cộng đồng trực tuyến dành cho những người nuôi thú cưng thuộc Gen Z và Gen Y", cô nói.

Allison quyết định khởi nghiệp một lần nữa. Khi điều hành Tech Ladies, việc nghỉ giải lao dù chỉ 15 phút cũng là điều khó khăn đối với Allison. Cô bị ám ảnh việc mình không có quá nhiều thời gian.

Hiện tại, cô chia sẻ: "Bài học quý giá nhất mà tôi học được là bạn không nên chờ đợi đến khi nghỉ hưu mới thực hiện những điều mà bạn mơ ước".

Cô khuyên mọi người phải luôn đo lường thời gian, đừng cống hiến tất cả thời gian cho một công việc. Cô nhận ra, thành công không chỉ là đạt được mục tiêu kinh doanh, mà còn là giữ gìn sức khỏe và hài lòng với cuộc sống.

Allison đang khởi động lại công việc. Cô nói mình đã nhận được rất nhiều niềm vui từ việc phát triển cộng đồng mới. Quan trọng nhất, Allison đã có thể làm việc theo chế độ 40 giờ một tuần. Cô dành thời gian để dắt chó đi dạo, tập thể dục, nấu ăn mỗi ngày và nghỉ cuối tuần.